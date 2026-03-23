Trump frena las operaciones militares: tregua de cinco días tras "charlas productivas" con Irán

El presidente de Estados Unidos suspendió el ultimátum que vencía hoy y ordenó postergar los ataques a la infraestructura crítica iraní. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, busca abrir una ventana de negociación para la reapertura total del estrecho de Ormuz

En un sorpresivo cambio de marcha , el presidente Donald Trump anunció este lunes una tregua de cinco días en las operaciones militares dirigidas contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán. La decisión llega apenas horas antes de que expirara el plazo de 48 horas que la Casa Blanca había fijado para que Teherán desbloquee la navegación en el estrecho de Ormuz , bajo amenaza de una "devastación total" del sistema energético persa.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social , Trump calificó las conversaciones mantenidas durante el fin de semana como "profundas y constructivas", señalando que existe la posibilidad de alcanzar una resolución completa de las hostilidades .

"He instruido al Departamento de Guerra para que posponga cualquier ataque por un período de cinco días, sujeto al éxito de las discusiones en curso", detalló el mandatario. Pese al optimismo del anuncio, la tensión en la región sigue siendo máxima, ya que las fuerzas israelíes mantienen su ofensiva aérea sobre Teherán y la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier violación de su soberanía durante este plazo tendrá una respuesta "simétrica e inmediata".

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Una tregua condicionada a varios factores

El factor Ormuz: la tregua está condicionada a que Irán garantice el libre tránsito de buques petroleros, un punto crítico que mantiene en vilo al mercado energético global.

La postura de Israel: aunque EE. UU. pausa sus ataques, el ejército israelí informó que continuará con sus operativos para degradar la capacidad de misiles de Irán, lo que vuelve a esta tregua sumamente frágil.

Advertencia del Kremlin: Rusia advirtió que, si no se llega a un acuerdo en estos cinco días, un ataque a centrales nucleares o eléctricas tendría "consecuencias irreparables" para toda la región.