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Israel eliminó al comandante de Inteligencia Militar de Hamás en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia Shin Bet confirmaron la eliminación de un alto mando de Hamás en Gaza

19 de marzo 2026 · 10:38hs
Muhammad Abu Shaleh

Muhammad Abu Shaleh, comandante de la Brigada Jan Yunis, fue alcanzado por un ataque de precisión de las fuerzas de Israel

En una operación conjunta entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia Shin Bet, se confirmó la muerte de Muhammad Abu Shaleh. El operativo, realizado mediante un ataque aéreo de alta precisión en la Franja de Gaza, representa un golpe estratégico a la estructura de mando de Hamás en un momento de máxima tensión regional.

Hamás Gaza

Ataque al jefe de inteligencia de Hamás en el sur de la Franja de Gaza. Las imágenes captadas por drones muestran el momento exacto en que un misil impacta contra la posición de Muhammad Abu Shaleh, líder de inteligencia de la Brigada Jan Yunis.

Muhammad Abu Shaleh, comandante de la Brigada Jan Yunis, fue alcanzado por un ataque de precisión de las FDI. Se lo vincula con la planificación de los ataques del 7 de octubre.

Franja de Gaza: Israel golpea la cúpula de Hamás

Se trata de Muhammad Abu Shaleh, comandante de la Inteligencia Militar de la Brigada Jan Yunis de Hamás.

La operación: fue un ataque de precisión realizado ayer miércoles en el sur de la Franja de Gaza.

Motivos del ataque: Israel lo señala como una figura clave en la planificación del ataque del 7 de octubre de 2023.

Se lo acusa de violar el alto el fuego vigente (desde octubre de 2025) al intentar rehabilitar las capacidades militares de la brigada y planear nuevos ataques contra tropas israelíes.

Este hecho se suma a una serie de "eliminaciones selectivas" que Israel está llevando a cabo esta semana, incluyendo también a un jefe antitanque (Kamal Ayash) y un comandante naval (Younes Mohammed Hussein Alian).

Israel Gaza Hamás Inteligencia ataque aéreo
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