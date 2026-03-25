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Israel neutralizó a un escuadrón de Hezbolá tras un ataque con cohetes y eliminó a varios terroristas

La Fuerza Aérea de Israel respondió con un bombardeo nocturno luego de que milicianos lanzaron proyectiles contra posiciones de sus tropas en el sur del Líbano

25 de marzo 2026 · 10:25hs
Las fuerzas de Israel incursionan en el Líbano persiguiendo a Hezbolá

Las fuerzas de Israel incursionan en el Líbano persiguiendo a Hezbolá

En una nueva jornada de intensos combates, el Ejército de Israel informó este miércoles que sus sistemas de vigilancia detectaron y destruyeron un "escuadrón de lanzamiento" de la organización chiita Hezbolá. Ocurrió en las primeras horas del día, después que el grupo armado disparó una ráfaga de proyectiles contra las unidades terrestres israelíes desplegadas en el sur del territorio libanés.

Según el comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque se ejecutó mediante una "operación de cierre de ciclo" en tiempo real: un dron de reconocimiento identificó la posición exacta de los milicianos inmediatamente después del disparo de los cohetes y una aeronave de combate procedió a su eliminación. Las autoridades militares confirmaron que el ataque inicial de Hezbolá no causó heridos ni daños materiales entre sus soldados.

Israel también eliminó a varios miembros de Hezbolá

Varios miembros de Hezbolá, entre ellos uno armado con un lanzagranadas RPG, murieron durante las operaciones terrestres que el Ejército israelí mantiene en el sur del Líbano, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

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De acuerdo con la versión militar, uno de los episodios ocurrió después de que tropas de la 7.ª Brigada Blindada destruyeran un depósito de armas de Hezbolá. Poco después, varios integrantes del grupo salieron huyendo del lugar y murieron en ataques aéreos.

En otra acción, soldados de la Brigada Golani mataron a un miembro de Hezbolá que, según el Ejército, se aproximaba a la zona de operaciones con un lanzagranadas RPG y un fusil de asalto.

Un frente en expansión en El Líbano

Este episodio se suma a una serie de bombardeos que Israel ha intensificado durante las últimas 48 horas en diversos puntos estratégicos del Líbano, incluyendo los suburbios de Beirut y la ciudad de Nabatieh. Por su parte, Hezbolá reivindicó más de medio centenar de ataques en la última semana, asegurando que sus acciones son una respuesta a la ofensiva israelí y estadounidense contra la infraestructura iraní.

Israel Hezbolá Líbano 1

Mientras tanto, la situación humanitaria en el sur del Líbano sigue agravándose. Informes de la Agencia Nacional de Noticias (NNA) indicaron que los ataques aéreos de esta madrugada también alcanzaron zonas cercanas a campos de refugiados, elevando la cifra de desplazados que ya supera el millón de personas en todo el país.

Incertidumbre regional

El recrudecimiento del conflicto ocurre en un contexto de máxima volatilidad, donde los esfuerzos diplomáticos internacionales –encabezados por mediaciones de Turquía y el Golfo– aún no logran frenar la dinámica de represalias cruzadas. En el norte de Israel, las sirenas de alarma continúan siendo parte de la rutina diaria, obligando a miles de civiles a permanecer en refugios ante la constante amenaza de drones y misiles.

Israel Hezbolá combates Líbano
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