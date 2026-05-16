Sucedió durante un operativo de patrullaje ejecutado por Orden Público y Cuerpos en la ciudad de Sauce Viejo. Identificaron a un ciudadano peruano que se mostró renuente al control policial. Al investigar su identidad, descubrieron que estaba prófugo desde abril y tenía un pedido de captura internacional activo por una causa de femicidio ocurrida en Lima, Perú.

Cayó preso en Sauce Viejo un ciudadano peruano con pedido de captura internacional por un femicidio ocurrido en Lima

Esta tarde de viernes, después de las 17.30, oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía capitalina detuvieron en calles de Sauce Viejo a un ciudadano peruano de 33 años que tenía pedido de captura internacional por el delito de femicidio y era buscado por Interpol desde abril de este año.

Los chequeos de personas y vehículos en tránsito permitieron detectar al hombre, que caminaba encapuchado y parecía intentar pasar desapercibido en un destino alejado de su país natal. Finalmente, fue identificado y aprehendido. Luego, la Justicia Federal con sede en la capital santafesina informó la novedad a las autoridades judiciales de Perú para avanzar con el proceso de extradición.

Chequeo e identificación

El procedimiento fue concretado sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 11, a la altura de calle Canadá, cuando oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, que patrullaban la zona, observaron a un hombre caminando al costado de la ruta junto a una bicicleta en dirección norte.

Vestía ropa oscura, permanecía encapuchado y transitaba por la orilla de la calzada, situación que llamó la atención de los policías, quienes decidieron interceptarlo para identificarlo.

Extranjero indocumentado

El hombre manifestó ser oriundo de Lima, Perú, aunque no contaba con documento nacional de identidad, pasaporte ni otra acreditación personal. Esa circunstancia incrementó las sospechas de los policías sobre un posible ingreso irregular al país.

Pedido de captura activo de Interpol

Si bien al consultar los datos aportados en el sistema oficial no surgieron requerimientos judiciales vigentes, los oficiales profundizaron las averiguaciones para confirmar la identidad del sospechoso.

En ese marco, mediante tareas investigativas y consultas complementarias, establecieron que el ciudadano peruano era intensamente buscado por Interpol, con un pedido de captura internacional emitido por autoridades judiciales de la República del Perú en una causa por femicidio.

El aprehendido permanecía prófugo desde abril de este año y habría ingresado ilegalmente a territorio argentino.

Tras ser reducido, fue trasladado inicialmente para la correspondiente revisión médica y posteriormente, por disposición del fiscal federal de Santa Fe, Gastón Theler, quedó formalmente detenido.

Pedido de extradición

Informaron la novedad sobre el procedimiento y la identificación del ciudadano peruano con pedido de captura internacional activo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables hicieron lo propio con el fiscal federal Theler.

El funcionario judicial ordenó que el aprehendido fuera derivado, bajo estricta custodia del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), al Complejo Penitenciario Unidad N° 2 de Las Flores, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia Federal mientras avanzan las actuaciones vinculadas al proceso de extradición internacional.