Israel atacó el corazón de Beirut y asfixia la logística de Hezbolá

Las fuerzas de Israel atacaron el cuartel de inteligencia y la sede de la Fuerza Radwan en Beirut, y destruyeron un puente sobre el río Litani

Las fuerzas de Israel siguen atacando el sur del Líbano contra los cuarteles de Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron durante la noche cuarteles generales de Hezbolá en Beirut y otras zonas del Líbano , y destruyeron un cruce sobre el río Litani utilizado por el grupo terrorista para trasladar armamento, informó el ejército israelí hoy martes.

En Beirut, los ataques apuntaron a varios cuarteles generales de la organización, entre ellos el de la unidad “Fuerza Radwan” , desde donde, según las FDI, sus integrantes planificaban y ejecutaban atentados contra el ejército israelí y ciudadanos del Estado de Israel . En el mismo operativo, las FDI atacaron el cuartel general de inteligencia de Hezbolá en la capital libanesa.

Teherán Ataque de precisión dirigido contra funcionarios iraníes en la zona de Narmak, en Teherán.

Las FDI señalaron además que uno de los blancos fue una emisora de televisión que operaba bajo la égida de Hezbolá y que funcionaba como sede de la unidad Fuerza Radwan.

En el pueblo de A-Tiri, un ataque tuvo como objetivo un cuartel de Hezbolá instalado dentro de la estación de radio Noor, mientras integrantes del grupo se encontraban en su interior, según el comunicado militar.

ataque Beirut Ataque aéreo israelí en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano

El ejército israelí sostuvo que Hezbolá opera de manera sistemática desde infraestructura civil en el Líbano, y advirtió que continuará actuando “con firmeza” contra la organización, a la que acusó de operar bajo el amparo del régimen iraní.

En un segundo comunicado, las FDI informaron que durante la misma noche atacaron otro cruce estratégico sobre el río Litani, utilizado por Hezbolá para movilizar combatientes y material bélico desde el norte hacia el sur del río.

Según el ejército israelí, ese paso era empleado para transferir armas, cohetes y lanzacohetes con el objetivo de planear y ejecutar atentados contra las fuerzas israelíes. El ataque se suma a otros cruces que fueron destruidos durante la última semana, precisó el comunicado.

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Control del sur del Líbano hasta el río Litani

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el martes que las FDI tomarán el control de la zona sur del Líbano hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, una zona bajo supervisión de la FINUL –la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano– de acuerdo con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

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“Los cinco puentes sobre el Litani que utilizaba Hezbolá para el paso de terroristas y armas han sido volados, y las FDI controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”, declaró Katz durante una visita a un centro de mando militar.

Katz agregó que los residentes desplazados del sur del Líbano “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel.

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En el terreno, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó ataques israelíes durante la noche y el martes por la mañana en distintas zonas del sur del país, incluyendo estaciones de combustible de la empresa Al-Amana, a la que el ejército israelí ha señalado como financiadora de Hezbolá. La agencia informó también bombardeos en la región de Hermel, en el noreste del país, cerca de la frontera con Siria, y reportó que el ejército israelí destruyó un puente que conecta el sur del Líbano con el valle de la Bekaa.

Un ataque israelí en Bshamoun, localidad ubicada en las montañas al sureste de Beirut, mató a dos personas e hirió a otras cinco, según un balance preliminar del Ministerio de Salud libanés. Hezbolá, por su parte, reivindicó una serie de ataques contra soldados israelíes en el sur del Líbano y en sitios del norte de Israel.

El conflicto entre Israel y Hezbolá se desencadenó cuando el grupo, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en marzo en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamaneí. Los ataques israelíes han matado al menos a 1.039 personas y desplazado a más de un millón en el Líbano.