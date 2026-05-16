Madelón va definiendo el plan de Unión para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

El DT de Unión, Leonardo Madelón, apunta a poner lo mejor ante Independiente por Copa Argentina, aunque sigue de cerca la evolución física de varios jugadores

La eliminación frente a Belgrano todavía dejó heridas abiertas en Unión , pero el calendario no permite demasiado tiempo para lamentarse. En Santa Fe ya comenzó otra historia y Leonardo Madelón lo tiene claro: el cierre del semestre todavía ofrece una oportunidad importante.

Por eso, mientras el plantel disfruta del fin de semana libre, el entrenador ya empezó a planificar el cruce ante Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina que se jugará el próximo viernes desde las 20 en Rosario.

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Madelón va preparando el plan en Unión

La idea del cuerpo técnico es clara: jugar con lo mejor disponible. No habrá rotaciones masivas ni pruebas pensando en el futuro inmediato. Madelón entiende que el partido frente al Rojo puede funcionar como una especie de cierre anímico del semestre y pretende afrontarlo con un equipo competitivo. Sin embargo, hay algunos nombres que seguirán bajo observación durante la semana.

Leonardo Madelón Prensa Unión

El caso que más atención genera es el de Marcelo Estigarribia, que evoluciona y el DT esperará hasta último momento para definir si puede estar en plenitud física. La intención es no arriesgarlo innecesariamente, aunque puertas adentro mantienen expectativas positivas.

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En paralelo, otras situaciones parecen menos complejas. Cristian Tarragona llegaría sin inconvenientes, al igual que Mauro Pittón y Brahian Cuello, quienes terminaron el último compromiso apenas con molestias menores y no representarían un problema para el choque copero.

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Después de algunos días de descanso, el plantel retomará los entrenamientos el lunes en el predio Casa Unión, donde comenzará formalmente la preparación para un partido que puede modificar el sabor final de la campaña rojiblanca. Porque aunque el golpe sufrido en Córdoba apagó parte de la ilusión, en Unión todavía sienten que queda una última función importante antes de bajar definitivamente el telón del semestre.