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Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a "trabajar juntos" en el acto por el 25 de Mayo: "Nadie se salva solo"

El gobernador encabezó el acto central por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo en la ciudad de Santa Fe. Durante su discurso, vinculó libertad con igualdad, defendió la presencia del Estado y convocó a la unidad para “sacar adelante” la provincia y el país.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de mayo 2026 · 19:37hs
Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a trabajar juntos en el acto por el 25 de Mayo: Nadie se salva solo

Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a "trabajar juntos" en el acto por el 25 de Mayo: "Nadie se salva solo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes el acto oficial por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo en la capital provincial y dejó un discurso atravesado por llamados a la unidad, la defensa del rol del Estado y la necesidad de construir “un camino común” para los santafesinos y argentinos.

Ante una Plaza 25 de Mayo colmada, el mandatario sostuvo que la gesta de 1810 representó “el momento en que nuestro pueblo decidió dejar de esperar decisiones tomadas desde tierras lejanas para comenzar a construir su propio destino”.

Aquellos hombres y mujeres de Mayo entendieron algo fundamental: las naciones no se construyen desde la resignación, sino desde la decisión colectiva de levantarse y enfrentar las dificultades”, afirmó Pullaro, quien remarcó además que “en un contexto complejo, decidieron asumir enormes desafíos y avanzar”.

En otro tramo de su discurso, el gobernador vinculó los ideales de Mayo con la realidad actual y aseguró que “la verdadera libertad no existe” si las familias no pueden trabajar, si los jóvenes deben irse por falta de oportunidades o si no se garantiza el acceso a la educación, la alimentación y los medicamentos.

“Por eso, en estos tiempos, el concepto de libertad se equipara al concepto de igualdad”, expresó. Y agregó: “Cuando hablamos de Mayo no hablamos solamente del pasado: hablamos del presente y del futuro”.

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En ese sentido, Pullaro reivindicó la necesidad de “mejorar y fortalecer las instituciones”, mencionó la reforma de la Constitución provincial impulsada el año pasado y defendió “un Estado eficiente y austero, pero firme ante las corporaciones”.

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Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a "trabajar juntos" en el acto por el 25 de Mayo: "Nadie se salva solo"

Hablamos de un Estado que acompaña a los vecinos y no se retira de sus responsabilidades”, sostuvo.

El mandatario también apeló a la historia santafesina para remarcar el perfil productivo y federal de la provincia. “La Provincia invencible de Santa Fe conoce muy bien ese espíritu de Mayo”, señaló, y destacó a quienes “supieron levantarse cada vez que cayeron” y defendieron “al interior productivo y al federalismo”.

Uno de los pasajes centrales del mensaje llegó cuando Pullaro aseguró que “las transformaciones verdaderas requieren valentía, diálogo y sentimiento colectivo”. Allí dejó además una de las frases más fuertes del acto: “Nadie se salva solo”.

“Tenemos que comprender que el camino a recorrer debe ser común para los santafesinos y para todos los argentinos”, afirmó.

Sobre el cierre, el gobernador volvió a convocar a la unidad y sostuvo: “Que este 25 de Mayo nos encuentre unidos alrededor de la defensa de nuestra patria, el respeto por nuestra historia y con la convicción de que Argentina y la Provincia invencible de Santa Fe van a salir adelante si trabajamos juntos y empujamos hacia el mismo lado”.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, sostuvo que “esta plaza nos une y nos moviliza” y afirmó que, más allá de las diferencias, “hay un hilo invisible, pero indestructible, que nos une: somos argentinos, somos santafesinos”.

La jornada patria incluyó además el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana, un desfile cívico-militar y actividades culturales y gastronómicas organizadas en el centro santafesino. También hubo una feria de emprendedores locales, propuestas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la actuación del Coro Polifónico La Merced.

Pullaro Estado 25 de Mayo
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