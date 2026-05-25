La Plaza 25 de Mayo de la capital santafesina se llenó desde temprano y no paró hasta que el último bloque del desfile cívico-militar se perdió.
Tedeum, desfile cívico-militar y fiesta patria: Santa Fe celebró el 25 de Mayo con una multitudinaria jornada
El gobernador Pullaro y el intendente Poletti encabezaron los actos oficiales frente a la Casa de Gobierno. Tedeum en la Catedral, desfile cívico-militar y cientos de vecinos en la calle marcaron el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Santa Fe.
El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti encabezaron los actos oficiales. Primero el Tedeum en la Catedral Metropolitana, con el obispo auxiliar Matías Vecino al frente de la ceremonia. Después, el acto central frente a la Casa de Gobierno.
El desfile fue el momento más esperado. Fuerzas de seguridad, colegios, excombatientes y agrupaciones tradicionalistas marcharon mientras la gente aplaudía desde las veredas y desde los bordes de la plaza.
Las banderas de ceremonia, los uniformes y el ruido de los tambores armaron una postal que la ciudad repite cada año y que, sin embargo, cada año emociona igual.
Una plaza colmada de vecinos y familias, con banderas flameando a lo largo de toda la avenida. Así fue el 25 de Mayo en Santa Fe.
En paralelo al protocolo, la feria de emprendedores sobre calle General López fue otra de las grandes convocantes de la tarde: mates, tablas artesanales, juguetes de madera reciclada, accesorios para mascotas.