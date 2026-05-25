Uno Santa Fe | Messi

Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Inter Miami informó el diagnóstico del capitán argentino, que había pedido el cambio por una molestia muscular en la victoria ante Philadelphia Union

25 de mayo 2026 · 21:42hs
Inter Miami dio a conocer el parte médico luego de que Lionel Messi pidiera el cambio por una molestia muscular.

Inter Miami dio a conocer el parte médico luego de que Lionel Messi pidiera el cambio por una molestia muscular.

Lionel Messi sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, según informó Inter Miami luego de los estudios médicos que le realizaron al capitán argentino.

El diagnóstico que trajo tranquilidad

El diagnóstico se conoció este en la tarde de este lunes, después de que el rosarino encendiera las alarmas al pedir el cambio durante el triunfo de su equipo por 6-4 ante Philadelphia Union, en un partido correspondiente a la MLS.

La molestia apareció en la parte posterior de la pierna izquierda y obligó a Messi a retirarse antes del final del encuentro, situación que generó preocupación inmediata en la Selección argentina a pocos días del comienzo del Mundial 2026.

De acuerdo con el comunicado del club estadounidense, los tiempos para su regreso a la actividad dependerán de su evolución clínica y funcional, por lo que no se estableció una fecha concreta para que vuelva a jugar.

De todos modos, el primer parte llevó cierta tranquilidad al cuerpo técnico argentino, ya que no se informó una lesión muscular de mayor gravedad. La expectativa está puesta en su evolución durante los próximos días, mientras el equipo de Lionel Scaloni comienza a preparar el debut mundialista ante Argelia.

La Selección argentina espera contar con Messi en la concentración que realizará en Estados Unidos, donde afrontará la etapa final de preparación antes de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Messi Inter Miami Selección

Lo último

Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a trabajar juntos en el acto por el 25 de Mayo: Nadie se salva solo

Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a "trabajar juntos" en el acto por el 25 de Mayo: "Nadie se salva solo"

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Último Momento
Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a trabajar juntos en el acto por el 25 de Mayo: Nadie se salva solo

Pullaro reivindicó el rol del Estado y llamó a "trabajar juntos" en el acto por el 25 de Mayo: "Nadie se salva solo"

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

El mensaje de Rivero tras la derrota de River en la final: Seguiré dejando todo

El mensaje de Rivero tras la derrota de River en la final: "Seguiré dejando todo"

Tedeum, desfile cívico-militar y fiesta patria: Santa Fe celebró el 25 de Mayo con una multitudinaria jornada

Tedeum, desfile cívico-militar y fiesta patria: Santa Fe celebró el 25 de Mayo con una multitudinaria jornada

Ovación
Números fríos: Colón fue más, pero sigue perdiendo efectividad y lo pagó ante Mitre

Números fríos: Colón fue más, pero sigue perdiendo efectividad y lo pagó ante Mitre

Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: Unión me abrió las puertas del fútbol argentino

Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: "Unión me abrió las puertas del fútbol argentino"

Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Se conoció la lesión que sufrió Messi y hay expectativa en la Selección

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación