Jueves Negro: Irán atacó un barco petrolero de EE. UU. y extiende sus misiles hacia Qatar y Azerbaiyán

Tras el ataque a Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz dispara los precios del petróleo, el caos aéreo aísla a la región del resto del mundo

En las primeras horas de este jueves, la situación dejó de ser un enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos para convertirse en una crisis que afecta a múltiples países de la región . Lo que antes era una "guerra en las sombras" estalló en confontaciones abiertas.

Doha bajo fuego: testigos reportan fuertes explosiones en distritos residenciales de Doha, Qatar. Las autoridades cataríes denuncian un ataque con misiles y han activado sus sistemas de defensa. Es un giro inesperado, ya que Qatar suele actuar como mediador.

Drones en Azerbaiyán: el gobierno azerí denunció que drones y misiles lanzados desde Irán cayeron cerca del aeropuerto de Najicheván, dejando al menos dos heridos. Bakú ya convocó al embajador iraní para exigir explicaciones.

Guerra naval: un petrolero de Estados Unidos en llamas

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó haber atacado un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico.

Reportes de la agencia agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) indican que el buque tiene una vía de agua y hay crudo vertiéndose al mar, aunque la tripulación estaría a salvo. Irán advirtió que el Estrecho de Ormuz está ahora bajo su control total por ser "tiempo de guerra".

Hay reportes de una explosión y de un petrolero afectado cerca de Kuwait; Irán dice haber atacado un petrolero vinculado a EE. UU., pero esa versión todavía no está plenamente confirmada por fuentes independientes.

Sexto día de bombardeos en Teherán y Beirut

Nuevas oleadas de explosiones sacudieron la capital iraní durante la madrugada de hoy. Israel y EE. UU. mantienen la presión aérea tras la confirmación de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, ocurrida días atrás.

En Beirut, Israel lanzó nuevos ataques contra los suburbios del sur de la capital libanesa y la zona de Baalbek, buscando desarticular la infraestructura de Hezbolá tras el lanzamiento de más de 1.000 proyectiles desde el Líbano hacia Israel y Emiratos Árabes.

Impacto inmediato en economía y logística

El espacio aéreo en 11 países de la región está paralizado. Aerolíneas como Emirates y Qatar Airways cancelaron miles de conexiones, dejando a unos 90.000 pasajeros varados.

Tras el bloqueo de Ormuz, el petróleo Brent saltó más de $10 dólares en menos de 48 horas, situándose por encima de los $80 USD con tendencia alcista.