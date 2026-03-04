Uno Santa Fe | El País | Ormuz

"Efecto Ormuz": ¿por qué el conflicto en Medio Oriente puede generar problemas en Argentina?

El bloqueo del Estrecho de Ormuz activa una alerta roja global en fletes, energía y fertilizantes, con efectos directos e indirectos sobre la economía argentina

4 de marzo 2026 · 09:24hs
Cómo repercutirá en Argentina el cierre del Estrecho de Ormuz

Cómo repercutirá en Argentina el cierre del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es un corredor marítimo estratégico por donde transita cerca de 30% del petróleo mundial y 20% del gas natural licuado (GNL). Su cierre como respuesta al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel generó una crisis logística global que golpea cadenas de suministro y eleva costos energéticos y de transporte.

La escalada bélica y las advertencias de Irán de atacar embarcaciones que intenten cruzar el estrecho han llevado a navieras globales como MSC, Maersk y Hapag-Lloyd a suspender operaciones o aplicar recargos por riesgo de guerra que en algunos casos superan USD 4.000 por contenedor, encareciendo fuertemente los costos de exportación e importación.

Estrecho de Ormuz

Impacto logístico y comercial para Argentina

Aunque la Argentina está a miles de kilómetros del Golfo Pérsico, su economía no es inmune. Más de 80% del comercio exterior argentino circula por vías marítimas y fluviales, lo que implica que cualquier alteración en las rutas globales se traduce rápidamente en encarecimiento de fletes, plazos de entrega más largos y congestión portuaria.

petroleo_plataforma.jpg_53082678.jpg

Un efecto inmediato de la tensión geopolítica es el aumento de los fletes marítimos y la escasez de contenedores vacíos en puertos como Buenos Aires y Rosario, lo que complica la logística de exportación de productos agroindustriales. Además, la necesidad de desviar rutas por el Cabo de Buena Esperanza agrega entre 10 y 14 días de navegación y costos adicionales.

Energía y fertilizantes: dos caras de la misma moneda

El conflicto no solo presiona el transporte marítimo sino también el mercado energético global. La interrupción en el suministro de petróleo y GNL eleva los precios internacionales, lo que repercute en Argentina tanto en insumos como en el costo de la energía. La importación de GNL, clave en los meses invernales para cubrir la demanda interna, puede encarecerse si debe adquirirse en mercados más lejanos.

Por otro lado, Argentina importa más de 60% de sus fertilizantes nitrogenados desde países del Medio Oriente. Un bloqueo prolongado obligaría a buscar proveedores alternativos (por ejemplo en EE. UU. o Marruecos), encareciendo la siembra y afectando la competitividad del campo.

Este mix de elementos –fletes más caros, energía más costosa y fertilizantes al alza– pone sobre la mesa un escenario dual: oportunidad y desafíos. Si bien la suba del crudo puede traducirse en mayores ingresos por exportaciones energéticas locales como las de Vaca Muerta, también puede aumentar los costos internos y presionar la inflación.

Ormuz Argentina petróleo Gas Irán crisis Energía
Noticias relacionadas
El ministro Luis Caputo 

El pronóstico de Luis Caputo sobre el futuro del dólar y la inflación

milei en la asamblea legislativa: la justicia social es un robo y por eso cristina esta presa

Milei en la Asamblea Legislativa: "La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa"

liberaron al gendarme argentino nahuel gallo que estaba detenido en venezuela y viaja de regreso al pais

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

inicio de clases y paro en santa fe: pullaro le pidio a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases y paro en Santa Fe: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Lo último

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Último Momento
Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía

"Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos