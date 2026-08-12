Los videos más impactantes del trágico terremoto que sacudió a Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país cafetero generó colapsos de edificios e importantes destrozos en varias ciudades, con al menos 224 muertos

La destrucción y las víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes impactaron al mundo entero a través de las redes sociales, con brutales colapsos de edificios y casas que pusieron en riesgo la vida de millones de personas, y por las que ya se confirmaron al menos 224 muertos .

Los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali fueron los más afectados del país y varias de las principales ciudades de la zona permanecen en alerta roja . El epicentro del sismo fue localizado a aproximadamente 20 kilómetros del municipio de San José del Palmar , en el departamento de Chocó, pero el movimiento se sintió en otros puntos del centro y suroeste del territorio.

Las impactantes imágenes que se dieron a conocer durante las últimas horas mostraron el terror que atravesaron los colombianos al ver cómo sus edificios, casas e incluso catedrales se destrozaron por el fuerte sismo.

Equipos especiales de rescate de Bogotá y Medellín viajaron a las zonas más afectadas para trabajaron que los grupos de emergencias en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, con perros entrenados y sistemas de drones para rastreamiento.

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