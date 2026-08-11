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Diego Díaz, de buscar minutos en Patronato a enfrentar a Colón

Diego Diaz cuyo pase pertenece a Unión, llegó a Patronato para ganar continuidad y este sábado tendrá un duelo especial ante Colón en el Brigadier López.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 16:18hs
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Diego Díaz, de buscar minutos en Patronato a enfrentar a Colón

prensa Unión

Diego Armando Díaz vivirá una jornada diferente este sábado. El delantero de Patronato regresará a Santa Fe para enfrentar a Colón, mientras continúa su etapa a préstamo desde Unión. El atacante buscará aprovechar la oportunidad para ganar protagonismo y aportar en un equipo necesitado de resultados, justo frente a un rival que forma parte de una historia cercana.

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Un préstamo para recuperar protagonismo

La llegada de Díaz a Patronato tuvo como principal objetivo encontrar los minutos que no consiguió en Unión. El delantero de 24 años quedó relegado durante su última etapa en el conjunto santafesino y aceptó cambiar de escenario para tener mayor participación.

En el equipo entrerriano fue recibido con buenas expectativas y hasta el momento acumuló 206 minutos distribuidos en cuatro encuentros. Sin embargo, todavía tiene una cuenta pendiente: convertir su primer gol con la camiseta de Patronato.

El vínculo con el club de Paraná se extiende hasta el final de la temporada. Para Díaz, el desafío representa una posibilidad concreta de recuperar confianza, sumar experiencia y demostrar que puede volver a ser una alternativa importante para Unión.

Un regreso con un condimento especial

El atacante mantiene contrato con Unión hasta diciembre de 2028. El club santafesino posee el 80% de sus derechos económicos, adquirido a Sportivo Las Parejas a fines de 2025 por 150 mil dólares, operación que fue pactada en seis cuotas.

Su recorrido con la camiseta rojiblanca incluye 28 partidos oficiales y tres goles. Entre ellos aparece uno especialmente recordado: el que marcó frente a Cruzeiro durante la Copa Sudamericana.

Ahora, el contexto será completamente diferente. Díaz tendrá enfrente a Colón y jugará en el Brigadier López, en un partido importante para Patronato, que atraviesa una situación deportiva complicada y necesita sumar.

El conjunto paranaense acumula diez partidos sin triunfos y llega después del empate 2-2 ante Colegiales. Con 24 puntos, ocupa el decimoséptimo lugar de la Zona A y pelea por salir de una posición comprometida.

Por eso, el encuentro tendrá un significado especial para el delantero: volver a Santa Fe, medirse ante Colón y aprovechar una oportunidad que comenzó buscando lejos de Unión.

Diego Díaz Patronato Colón Unión
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