La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 12 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 12 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: bulevar Pellegrini, Obispo Gelabert, 9 de julio y 1 de mayo
Mantenimiento
• 8 a 10:
- San Martín, Pasaje Iriarte, 9 de julio y Pasaje Parpal
Mantenimiento de Subestación
- Berutti, Almonacid, Gobernador Freyre y Dusso
Mantenimiento
- Larrea, Matheu, Mitre y Necochea
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12:
- avenida Peñaloza, San Lorenzo, Martín Zapata y Luciano Torrent
Mantenimiento de Subestación
- Ruperto Godoy, Santiago de Chile, Doctor Zavalla y J.M. Zuviria
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30
- Vieytes, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada
Reemplazo de Conductores
- RN168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)
Reemplazo de Conductores
- Alberdi, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa
Mantenimiento de Subestación
- Iturraspe, San Lorenzo, Cochabamba y Pasaje Irala
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 10: Aristóbulo del Valle, Almonacid, San Martín y Cibils
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13:
Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
Mantenimiento de Subestación
- Matheu, Gorriti, 4 de enero y 1 de mayo
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 12:
- Azcuénaga, Berutti, Aguado y Gaboto
Mantenimiento de Subestación
- avenida Peñaloza, Azopardo, Callejón Roca y Doldán
Mantenimiento
- Larrea, Azcuénaga, Blas Parera y Chiclana
Mantenimiento
- República de Siria, Alvear, Córdoba y Ferré
Mantenimiento
• 12 a 13: Larrechea, diagonal Obligado, Neuquén y Misiones
Mantenimiento
• 12 a 14: Teniente Loza, Las Tacoritas, Misiones y Los Teros
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Lisandro de la Torre, Frutos, Candioti y Macia
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: avenida Richieri, México, Ejercito Argentino hasta acceso AU Santa Fe-Rosario
Mantenimiento de Subestación
• 11 a 13: avenida Richieri, Candioti, Laprade y Salta
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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