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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 12 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

12 de agosto 2026 · 07:20hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 12 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7:30 a 9:30: bulevar Pellegrini, Obispo Gelabert, 9 de julio y 1 de mayo

Mantenimiento

• 8 a 10:

- San Martín, Pasaje Iriarte, 9 de julio y Pasaje Parpal

Mantenimiento de Subestación

- Berutti, Almonacid, Gobernador Freyre y Dusso

Mantenimiento

- Larrea, Matheu, Mitre y Necochea

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12:

- avenida Peñaloza, San Lorenzo, Martín Zapata y Luciano Torrent

Mantenimiento de Subestación

- Ruperto Godoy, Santiago de Chile, Doctor Zavalla y J.M. Zuviria

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30

- Vieytes, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada

Reemplazo de Conductores

- RN168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

- Alberdi, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa

Mantenimiento de Subestación

- Iturraspe, San Lorenzo, Cochabamba y Pasaje Irala

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 10: Aristóbulo del Valle, Almonacid, San Martín y Cibils

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Mantenimiento de Subestación

- Matheu, Gorriti, 4 de enero y 1 de mayo

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12:

- Azcuénaga, Berutti, Aguado y Gaboto

Mantenimiento de Subestación

- avenida Peñaloza, Azopardo, Callejón Roca y Doldán

Mantenimiento

- Larrea, Azcuénaga, Blas Parera y Chiclana

Mantenimiento

- República de Siria, Alvear, Córdoba y Ferré

Mantenimiento

• 12 a 13: Larrechea, diagonal Obligado, Neuquén y Misiones

Mantenimiento

• 12 a 14: Teniente Loza, Las Tacoritas, Misiones y Los Teros

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Lisandro de la Torre, Frutos, Candioti y Macia

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: avenida Richieri, México, Ejercito Argentino hasta acceso AU Santa Fe-Rosario

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 13: avenida Richieri, Candioti, Laprade y Salta

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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