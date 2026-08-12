Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 12 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 12 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: bulevar Pellegrini, Obispo Gelabert, 9 de julio y 1 de mayo

Mantenimiento

• 8 a 10:

- San Martín, Pasaje Iriarte, 9 de julio y Pasaje Parpal

Mantenimiento de Subestación

- Berutti, Almonacid, Gobernador Freyre y Dusso

Mantenimiento

- Larrea, Matheu, Mitre y Necochea

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12:

- avenida Peñaloza, San Lorenzo, Martín Zapata y Luciano Torrent

Mantenimiento de Subestación

- Ruperto Godoy, Santiago de Chile, Doctor Zavalla y J.M. Zuviria

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30

- Vieytes, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada

Reemplazo de Conductores

- RN168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

- Alberdi, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa

Mantenimiento de Subestación

- Iturraspe, San Lorenzo, Cochabamba y Pasaje Irala

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 10: Aristóbulo del Valle, Almonacid, San Martín y Cibils

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Mantenimiento de Subestación

- Matheu, Gorriti, 4 de enero y 1 de mayo

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12:

- Azcuénaga, Berutti, Aguado y Gaboto

Mantenimiento de Subestación

- avenida Peñaloza, Azopardo, Callejón Roca y Doldán

Mantenimiento

- Larrea, Azcuénaga, Blas Parera y Chiclana

Mantenimiento

- República de Siria, Alvear, Córdoba y Ferré

Mantenimiento

• 12 a 13: Larrechea, diagonal Obligado, Neuquén y Misiones

Mantenimiento

• 12 a 14: Teniente Loza, Las Tacoritas, Misiones y Los Teros

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Lisandro de la Torre, Frutos, Candioti y Macia

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: avenida Richieri, México, Ejercito Argentino hasta acceso AU Santa Fe-Rosario

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 13: avenida Richieri, Candioti, Laprade y Salta

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso