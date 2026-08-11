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La reserva de Unión empato sin goles ante Sarmiento de Junín

La Reserva de Unión empató 0-0 ante Sarmiento de Junín por la fecha 4 del Clausura 2026 y sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en el torneo.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 17:09hs
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La reserva de Unión empato sin goles ante Sarmiento de Junín

Unión volvió a empatar y no pudo romper la racha de igualdades en el Torneo Proyección Clausura 2026. El conjunto rojiblanco igualó 0-0 ante Sarmiento de Junín, como visitante, por la cuarta fecha del certamen, en un encuentro que tuvo el arbitraje de Sebastián Milessi. Así, el Tate continúa sin sumar de a tres y acumula cuatro empates consecutivos.

Cuatro fechas, cuatro empates

La Reserva de Unión todavía no consiguió una victoria en el campeonato y atraviesa un comienzo marcado por las igualdades. En la primera fecha, el equipo empató 0-0 frente a Gimnasia de La Plata. Luego, por la segunda jornada, volvió a repartir puntos tras igualar 0-0 ante Aldosivi. En la tercera fecha llegó otro empate, esta vez 1-1 frente a Argentinos Juniors.

Le cuesta sumar de a tres

Con el 0-0 ante Sarmiento de Junín, el conjunto dirigido por la Reserva del Tate volvió a quedarse con un solo punto y mantiene una racha de cuatro partidos sin poder ganar. El equipo santafesino deberá buscar su primera victoria en las próximas fechas para comenzar a escalar posiciones y dejar atrás una seguidilla en la que logró sumar, pero todavía no pudo quedarse con los tres puntos.

Así formó Unión:

Unión Reserva empates Sarmiento
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