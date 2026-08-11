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La Reserva Colón cayó ante Newell's en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón perdió 1-0 ante Newell’s como local por la cuarta fecha del Clausura 2026 y todavía no pudo sumar de a tres en el torneo.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 17:29hs
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La Reserva Colón cayó ante Newells en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón perdió 1-0 ante Newell’s por la cuarta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026, en condición de local. El Sabalero sostuvo un partido parejo y sin goles durante gran parte del encuentro, pero no logró quedarse con ningún punto. A los 44 minutos del segundo tiempo, Ignacio Liberato marcó el único tanto para la Lepra.

Un comienzo sin victorias

Colón comenzó su participación en el campeonato con una derrota por 2-0 ante Estudiantes de La Plata. En la segunda fecha, el conjunto rojinegro consiguió su primer punto tras empatar 2-2 frente a Aldosivi.

Luego, en la tercera jornada, el Sabalero volvió a repartir unidades, esta vez tras igualar 1-1 ante Quilmes. Sin embargo, en la cuarta fecha llegó una nueva derrota que le impidió conseguir su primera victoria en el certamen.

Un golpe sobre el final

El encuentro ante Newell’s se encaminaba hacia un empate sin goles, pero el desenlace cambió en los últimos minutos. A los 44 del complemento, Ignacio Liberato apareció con una pirueta dentro del área y consiguió marcar el 1-0 definitivo para la Lepra.

De esta manera, Colón sumó su segunda derrota en cuatro presentaciones y continúa sin poder ganar en el Torneo Proyección Clausura 2026. El equipo deberá recuperarse en la próxima jornada para intentar conseguir su primer triunfo y comenzar a sumar de a tres.

Colón Reserva Newells predio
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