José Alonso analizó el dilema del lateral izquierdo: "Es una posición que cambió mucho"

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La reserva de Unión empato sin goles ante Sarmiento de Junín

Diego Díaz, de buscar minutos en Patronato a enfrentar a Colón