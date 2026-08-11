Uno Santa Fe | Colón | José Alonso

José Alonso analizó el dilema del lateral izquierdo: "Es una posición que cambió mucho"

José Alonso explicó por qué cada vez cuesta más encontrar laterales izquierdos y sostuvo que la evolución del juego modificó las exigencias del puesto.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 18:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
José Alonso analizó el dilema del lateral izquierdo: Es una posición que cambió mucho

UNO Santa Fe | José Busiemi

La búsqueda de laterales izquierdos se convirtió en una dificultad recurrente para muchos equipos del fútbol argentino. José Alonso analizó esta problemática y explicó que la transformación táctica del juego modificó las características necesarias para desempeñarse en ese sector. El dirigente señaló que los futbolistas ya no cumplen únicamente funciones defensivas y deben asumir mayores responsabilidades ofensivas durante los partidos.

Un puesto que cambió con el juego

En diálogo con Melani Rosas en UNO 106.3, el presidente de Colón se refirió a las dificultades que existen actualmente para formar y consolidar jugadores capaces de ocupar el lateral izquierdo, tanto en los planteles profesionales como en las divisiones inferiores y la Reserva.

Para el dirigente, la evolución de los sistemas tácticos provocó que varias posiciones tradicionales fueran modificando sus funciones. El delantero de área perdió protagonismo en determinados esquemas, mientras que los extremos adquirieron mayor importancia dentro de las estructuras ofensivas.

Algo similar ocurrió en la mitad de la cancha, donde el mediocampista central dejó de ser necesariamente una figura solitaria y comenzaron a aparecer formaciones con dos o incluso tres futbolistas ocupando ese sector.

En ese contexto, el lateral izquierdo también dejó de ser exclusivamente un defensor. Su participación en ataque pasó a ser cada vez más importante y se convirtió en una pieza necesaria para generar asociaciones por las bandas.

La exigencia de atacar sin descuidar la defensa

Alonso explicó que los laterales actuales deben interpretar constantemente cuándo avanzar y cómo combinarse con los extremos. Esa transformación elevó la exigencia técnica y táctica de una posición que antes estaba mucho más relacionada con la marca.

El problema aparece cuando el futbolista se proyecta y deja metros libres a sus espaldas. El equipo necesita mecanismos para cubrir esos espacios, mientras que el propio lateral debe tener la capacidad de regresar rápidamente y resolver situaciones defensivas.

Por eso, encontrar jugadores que puedan cumplir correctamente con ambas funciones no resulta sencillo. La formación de juveniles también debe adaptarse a estas nuevas demandas para preparar futbolistas capaces de atacar, asociarse y defender.

El análisis de Alonso excede así la realidad de un solo club y plantea una discusión que atraviesa al fútbol argentino: la necesidad de formar laterales izquierdos completos en un juego que cada vez les exige más.

José Alonso lateral Colón
Noticias relacionadas
colon ya conoce al arbitro para enfrentar a patronato

Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

la reserva colon cayo ante newells en el predio 4 de junio

La Reserva Colón cayó ante Newell's en el Predio 4 de Junio

colon y una consagracion en el futbol femenino de la liga santafesina

Colón y una consagración en el fútbol femenino de la Liga Santafesina

el jugador de colon maximo johnston se va a prestamo a neuquen de parana

El jugador de Colón Máximo Johnston se va a préstamo a Neuquén de Paraná

Lo último

Barrio Las Flores: bomberos sofocaron un incendio causado por un cortocircuito y salvaron a cinco perros

Barrio Las Flores: bomberos sofocaron un incendio causado por un cortocircuito y salvaron a cinco perros

Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

Docentes y no docentes universitarios vuelven al paro este miércoles en Santa Fe en reclamo al cumplimiento de la ley de financiamiento

Docentes y no docentes universitarios vuelven al paro este miércoles en Santa Fe en reclamo al cumplimiento de la ley de financiamiento

Último Momento
Barrio Las Flores: bomberos sofocaron un incendio causado por un cortocircuito y salvaron a cinco perros

Barrio Las Flores: bomberos sofocaron un incendio causado por un cortocircuito y salvaron a cinco perros

Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

Docentes y no docentes universitarios vuelven al paro este miércoles en Santa Fe en reclamo al cumplimiento de la ley de financiamiento

Docentes y no docentes universitarios vuelven al paro este miércoles en Santa Fe en reclamo al cumplimiento de la ley de financiamiento

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

SUBE: desde este miércoles los santafesinos podrán renovar el beneficio de discapacidad y acompañante

SUBE: desde este miércoles los santafesinos podrán renovar el beneficio de discapacidad y acompañante

Ovación
José Alonso analizó el dilema del lateral izquierdo: Es una posición que cambió mucho

José Alonso analizó el dilema del lateral izquierdo: "Es una posición que cambió mucho"

La Reserva Colón cayó ante Newells en el Predio 4 de Junio

La Reserva Colón cayó ante Newell's en el Predio 4 de Junio

La reserva de Unión empato sin goles ante Sarmiento de Junín

La reserva de Unión empato sin goles ante Sarmiento de Junín

Diego Díaz, de buscar minutos en Patronato a enfrentar a Colón

Diego Díaz, de buscar minutos en Patronato a enfrentar a Colón

Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Policiales
Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"