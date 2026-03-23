Se derrumba el precio del petróleo tras el anuncio del freno de los ataques de EE.UU. a Irán

Tanto el WTI como el barril de petróleo Brent, valores de referencia para el mercado energético mundial, respondieron con una baja a las declaraciones de Trump

El anuncio de Donald Trump, sobre una tregua en los ataques a plantas de energía de Irán durante cinco días generó un caída de 10% en el precio internacional del petróleo crudo. A las 11, el barril de crudo ligero de Texas en los EE. UU. retrocedía 7,7%, a USD 90,71 en los contratos a mayo. El barril de Brent recorta 9,9% a USD 101 también para mayo.

También se reflejó una baja inmediata en el precio del barril Brent. En ese caso, el descenso fue de 6% y ubicó al barril de referencia europea algo por debajo de la barrera de los 100 dólares.

Aparte del petróleo también se mueven las bolsas

Esos valores en baja para el petróleo se dieron al mismo tiempo en que rebotaban fuerte los índices de las bolsas europeas. El DAX de Fráncfort sube 2%, el FTSE de Londres avanza 0,5%, y el CAC de la Bolsa de París asciende 1,5 por ciento.

En las bolsas de Nueva York las alzas en un rango de 1,8% y 2,1% en los principales indicadores, encabezados por los valores tecnológicos.

La reacción refleja el alivio de los inversores ante la primera señal concreta de distensión desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero, en un conflicto que ya dejó más de 2.000 muertos y que la Agencia Internacional de Energía había calificado como la peor crisis energética mundial en décadas.

Trump anunció hoy una pausa de cinco días en los ataques militares contra la infraestructura energética de Irán, tras describir conversaciones “muy buenas y productivas” con el gobierno de Teherán orientadas a una“resolución completa y total” del conflicto.

La pausa en los ataques queda condicionada, según el propio presidente, al éxito de las negociaciones en curso. Trump no proporcionó detalles sobre el canal ni el formato de las negociaciones con Teherán, pero el solo anuncio de una pausa de cinco días constituye la primera señal concreta de distensión desde el inicio de las hostilidades.

El giro diplomático llegó días después de que el propio mandatario había dado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, y en medio de amenazas cruzadas: la Guardia Revolucionaria iraní había prometido atacar plantas eléctricas que abastecen bases estadounidenses, mientras el Consejo de Defensa de Irán advertía que minaría todo el golfo Pérsico ante cualquier ataque a sus costas.

El conflicto tuvo consecuencias económicas devastadoras a escala global

El conflicto ha tenido consecuencias económicas devastadoras a escala global. Los precios del crudo Brent se situaban en torno a los 113 dólares por barril antes de las declaraciones de Trump, casi un 55% por encima del valor previo al inicio de la guerra, con el estrecho de Ormuz –por donde transita una quinta parte del petróleo y gas mundiales– efectivamente cerrado al tráfico de países aliados de Washington.

La Agencia Internacional de Energía advirtió sobre la peor crisis energética mundial en décadas. El jefe de la entidad, Fatih Birol, señaló que “ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa en esta dirección”. Un alto funcionario de Naciones Unidas alertó sobre un efecto dominó que ya genera “subidas exponenciales de precios del petróleo, el combustible y el gas”, con impacto severo en países en desarrollo de Asia y África. Como muestra del alcance de la crisis, el gigante químico surcoreano LG Chem anunció el cierre de una importante planta industrial por la interrupción en los suministros de nafta.