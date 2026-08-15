Matías Muñoz, tras su gol ante Patronato: "Tenía muchas ganas de gritarlo con la gente"

Matías Muñoz celebró su tanto en el Brigadier López, valoró la reacción del equipo y destacó la importancia de sumar para seguir cerca de los puestos de arriba.

Matías Muñoz fue una de las figuras de Colón en la goleada ante Patronato. El delantero celebró su gol y destacó la alegría de convertir en el Brigadier López junto a los hinchas. Además, valoró la reacción del equipo, las indicaciones de Iván Delfino y la importancia de sumar tres puntos para seguir cerca de los puestos de arriba también.

El festejo que tanto esperaba

Muñoz no ocultó su felicidad por haber podido convertir en condición de local y festejar junto a los hinchas sabaleros. “Tenía muchas ganas de hacer un gol en esta cancha y gritarlo con la gente”, expresó el delantero, quien remarcó que lo más importante fue el funcionamiento colectivo y la victoria conseguida.

Explicó que el primer tiempo fue complicado para Colón y que las cosas no salían como esperaban. Sin embargo, destacó la reacción del equipo después del descanso y el trabajo realizado durante la semana.

Según Muñoz, las indicaciones de Iván Delfino fueron claves para que el equipo pudiera acomodarse, mantener el orden y encontrar los espacios necesarios para atacar. “Juntamos pases, pudimos llegar y concretar con los goles”, señaló.

Colón no quiere perderle pisada a los de arriba

El triunfo también tuvo un valor especial por la necesidad de sumar en esta etapa del campeonato. Muñoz reconoció que el equipo ya no puede dejar puntos en el camino y llamó a mirar hacia adelante después de los resultados anteriores.

“Sabemos que no podemos regalar más puntos”, afirmó el futbolista, quien aseguró que ahora el objetivo pasa por mantener este impulso y no perderle pisada a los equipos que se encuentran en los primeros lugares.

Elogios para Nacho Lago

Por último, Muñoz habló sobre su sociedad en el mediocampo con Nacho Lago y destacó la facilidad que le aporta tener a un jugador de sus características. “Es un placer tener un jugador como Nacho”, sostuvo.

El volante explicó que su tarea consiste muchas veces en recuperar la pelota y encontrar rápidamente a Lago, quien se encarga de generar juego y darle profundidad al equipo.