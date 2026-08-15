El conjunto rojinegro viene de conseguir una victoria por 1-0 ante San Telmo y quiere darle continuidad a ese resultado. Con ese envión, Colón recibe a Patronato con la intención de volver a festejar ante su gente.
La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López
El estadio Brigadier López está expectante ante un nuevo desafío de Colón, que busca sumar de a tres. Los hinchas llegaron con la ilusión renovada para acompañar al equipo en un partido clave por la Primera Nacional.
Por Ovación
La ilusión se renueva en el Brigadier López
Desde temprano, los hinchas sabaleros se acercaron al estadio para acompañar al equipo. Banderas, camisetas y el tradicional aliento volvieron a darle color a las tribunas del Brigadier López, que espera por una nueva presentación del conjunto rojinegro.
La victoria ante San Telmo renovó el ánimo de los hinchas, que vuelven a confiar en el equipo y esperan que pueda repetir una buena actuación para quedarse nuevamente con los tres puntos.
Delfino busca su segunda victoria
Iván Delfino afronta un nuevo desafío al frente de Colón y busca conseguir su segunda victoria desde su llegada al banco sabalero. El entrenador intenta darle forma a un equipo que pueda hacerse fuerte y comenzar a sumar resultados positivos de manera consecutiva.
Enfrente está Patronato, un rival que también llega con sus propios objetivos y que buscará complicar al conjunto local. Colón, por su parte, apuesta al envión de su último triunfo y al respaldo de su gente para volver a celebrar en el Brigadier López.