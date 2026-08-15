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La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

El estadio Brigadier López está expectante ante un nuevo desafío de Colón, que busca sumar de a tres. Los hinchas llegaron con la ilusión renovada para acompañar al equipo en un partido clave por la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 17:09hs
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La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

El conjunto rojinegro viene de conseguir una victoria por 1-0 ante San Telmo y quiere darle continuidad a ese resultado. Con ese envión, Colón recibe a Patronato con la intención de volver a festejar ante su gente.

La ilusión se renueva en el Brigadier López

Desde temprano, los hinchas sabaleros se acercaron al estadio para acompañar al equipo. Banderas, camisetas y el tradicional aliento volvieron a darle color a las tribunas del Brigadier López, que espera por una nueva presentación del conjunto rojinegro.

La victoria ante San Telmo renovó el ánimo de los hinchas, que vuelven a confiar en el equipo y esperan que pueda repetir una buena actuación para quedarse nuevamente con los tres puntos.

Delfino busca su segunda victoria

Iván Delfino afronta un nuevo desafío al frente de Colón y busca conseguir su segunda victoria desde su llegada al banco sabalero. El entrenador intenta darle forma a un equipo que pueda hacerse fuerte y comenzar a sumar resultados positivos de manera consecutiva.

Enfrente está Patronato, un rival que también llega con sus propios objetivos y que buscará complicar al conjunto local. Colón, por su parte, apuesta al envión de su último triunfo y al respaldo de su gente para volver a celebrar en el Brigadier López.

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