Ante la llegada de El Niño, Santa Fe refuerza su plan hídrico con la limpieza de más de 350 kilómetros de canales troncales en siete departamentos

Los trabajos alcanzarán a 12 canales estratégicos de siete departamentos del centro santafesino y demandarán una inversión superior a los $5.800 millones. La intervención beneficiará a 51 distritos y más de 1,2 millones de hectáreas productivas. El plan contempla más de 900 kilómetros de limpieza en toda la provincia.

Santa Fe refuerza: el plan hídrico provincial ante la llegada de El Niño, con la limpieza de canales troncales.

El Gobierno de Santa Fe adjudicó las obras para la limpieza y recuperación hidráulica de 352 kilómetros de canales troncales en el centro de la provincia, en el marco del plan de mantenimiento de la red de drenaje que busca fortalecer la prevención ante posibles eventos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño .

La intervención, que tendrá una inversión superior a los $5.800 millones , fue adjudicada a la empresa MEM Ingeniería y alcanzará a 12 canales estratégicos distribuidos en los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo.

Los trabajos permitirán recuperar la capacidad de conducción de los cursos de agua y mejorar el funcionamiento de una infraestructura clave para el escurrimiento de excedentes hídricos, tanto en zonas urbanas como rurales.

La obra beneficiará directamente a 51 distritos y más de 1,2 millones de hectáreas productivas, en una de las principales regiones agrícolas y ganaderas de la provincia.

12 canales estratégicos

El proyecto contempla tareas de limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y recuperación de la capacidad hidráulica original de los canales.

Los 12 cursos que serán intervenidos son:

Canales Principales N.º 1, N.º 2 y N.º 4.

Canal San Ignacio.

Canal Secundario Las Avispas.

Canal Secundario N.º 3.

Canal Malaquías.

Canal Las Bandurrias.

Canal El Retiro.

Cañada Sunchales.

Empalme San Carlos.

Aliviador Laguna Paiva.

La recuperación de estos canales forma parte de un programa provincial que busca intervenir la red de drenaje desde una perspectiva integral, evitando que las tareas queden limitadas a sectores puntuales y priorizando los principales corredores de escurrimiento.

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Un plan que alcanza a toda la provincia

La obra adjudicada para el centro santafesino forma parte de un programa de recuperación hidráulica que comprende más de 900 kilómetros de canales troncales en las tres grandes regiones de la provincia.

En el sur, las tareas ya comenzaron y contemplan la intervención de 322 kilómetros sobre 14 canales y arroyos de los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo.

Entre los cursos incluidos se encuentran los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez, además de los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, Las Estacas, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte.

También se trabaja sobre la conexión San Urbano y la defensa de Sanford.

En el norte provincial, en tanto, se ejecutarán trabajos sobre 259 kilómetros de nueve canales troncales ubicados en los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio y parte de San Justo.

Allí están previstas intervenciones sobre los canales de las rutas provinciales N.º 98, N.º 290 y N.º 36; los colectores N.º 13, N.º 8 y N.º 9; y los canales La Loca, La Loquita y Los Ingleses.

De esta manera, el plan supera los 900 kilómetros de intervención y se convierte en una de las principales acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica provincial.

Más de 5.000 kilómetros intervenidos

Desde el comienzo de la actual gestión provincial ya fueron intervenidos más de 5.000 kilómetros de canales en distintos puntos de Santa Fe.

El objetivo establecido por la Provincia es alcanzar los 7.000 kilómetros recuperados antes de finalizar 2026, una cifra equivalente al 70% de la red provincial de canalizaciones.

Las tareas de limpieza de los canales troncales se complementan además con obras de protección urbana en localidades consideradas prioritarias por su nivel de vulnerabilidad hídrica.

La Secretaría de Recursos Hídricos identificó 100 localidades con mayor riesgo hídrico, de las cuales 85 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha, mientras continúan los proyectos destinados a completar las intervenciones restantes.

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Maquinaria y obras de protección urbana

El plan hídrico también incorpora nuevas maquinarias provinciales para acelerar las tareas de mantenimiento y prevención.

Actualmente se desarrollan trabajos de protección urbana en localidades como Cañada del Ombú, Bigand, Hughes, Villa Eloísa y Barrancas, entre otras.

La estrategia combina así la recuperación de los grandes canales de escurrimiento con intervenciones específicas en los sectores urbanos más expuestos a inundaciones.

Enrico: “El Niño no nos agarra de brazos cruzados”

Tras la adjudicación de las obras, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la magnitud del programa y vinculó las intervenciones con la preparación de la provincia ante la posibilidad de eventos climáticos intensos.

“El fenómeno de El Niño no nos agarra de brazos cruzados sino con obras en ejecución y con un plan en marcha que impulsa el gobernador Pullaro para el mantenimiento de canales que es el más importante de las últimas décadas”, afirmó.

El ministro explicó que la recuperación de los canales se desarrolla de manera simultánea en las distintas regiones.

“La recuperación de canales troncales se desarrolla de manera integral en toda la provincia. En el sur ya comenzaron los trabajos sobre el Canal Ibarlucea y próximamente iniciaremos un nuevo frente en la desembocadura del Arroyo Ludueña. Además, también adjudicamos la limpieza en canales de departamentos del norte y en pocos días también comenzarán esas intervenciones”, señaló.

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Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, remarcó que el programa de canales se articula con las obras destinadas específicamente a las localidades con mayor riesgo.

“Mientras avanzamos con este plan de recuperación hidráulica, también continuamos ejecutando obras en las 100 localidades priorizadas por riesgo hídrico”, sostuvo.

Mijich destacó además el uso de las nuevas maquinarias provinciales para avanzar con trabajos de protección urbana en distintos puntos del territorio santafesino.

La estrategia provincial apunta así a reforzar la capacidad de drenaje antes de la llegada de los períodos de mayores precipitaciones, combinando la limpieza de los principales canales con obras de defensa y protección urbana.