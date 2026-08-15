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Aldosivi lo buscó hasta el final pero no pudo con Tigre y sigue sin ganar en el Clausura

Aldosivi empató ante Tigre en Mar de Plata y acumula 21 partidos sin ganar entre Apertura y Clausura.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 20:46hs
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Aldosivi lo buscó hasta el final pero no pudo con Tigre y sigue sin ganar en el Clausura

Aldosivi consiguió un empate ante Tigre, no pudo imponerse de local para encontrar la ansiada y necesaria victoria que aún no consiguió en lo que va del año, pero sumó un punto importante que lo mantiene al borde del descenso, en la quinta fecha del Torneo Clausura.

El equipo marplatense todavía no pudo sumar de a tres puntos debido a que no logró cosechar ninguna victoria tanto en el Torneo Apertura donde quedó penúltimo con 8 puntos (todos empates) y en el actual campeonato donde está en la misma posición con 2 unidades, además, se encuentra en la misma situación en la Tabla Anual y de Promedios, por encima de Estudiantes de Río Cuarto y tan solo pudo ganar en dos ocasiones: en 32 y 16avos de la Copa Argentina.

En el comienzo del partido, el “Tiburón” consiguió un tiro libre, centro al área de Alan Sosa y cabezazo cruzado de Andrés Vombergar, que el defensor del “Matador”, Federico Álvarez, salvó en la línea para evitar el tanto marplatense.

Tigre tuvo respuesta con chances poco claras, una de Mauro Méndez que remató mal con la cabeza en el medio del área rival, solo, no pudo concretar la apertura del marcador.

Aldosivi no pudo quebrar a Tigre

En el segundo tiempo, los dirigidos por Israel Damonte, volvieron a la carga y tras tres jugadas cerca del arco, un córner de Felipe Anso desde la derecha, fue nuevamente conectado por Vombergar de cabeza, pero el arquero de Tigre, Lautaro Morales, logró sacar el remate a puro reflejo.

El próximo desafío para Aldosivi será contra Unión, el viernes 21 de agosto, en el estadio José María Minella por la sexta fecha del Torneo Clausura, mientras que Tigre será anfitrión de Central Córdoba el lunes 24.

Aldosivi Tigre Clausura
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