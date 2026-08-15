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Masters 1000 Cincinnati: Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic

El argentino Thiago Tirante pasó a la tercera ronda donde se enfrentará al español Martín Landaluce, tras dar el golpe ante Novak Djokovic.

15 de agosto 2026 · 20:50hs
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Masters 1000 Cincinnati: Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic

El platense Thiago Tirante dio el batacazo y firmó su primera victoria ante el serbio Novak Djokovic por dos sets a uno que le permitieron avanzar a la siguiente ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, donde enfrentará al español Martín Landaluce.

Tirante venció al gigante de 39 años por 2-6, 6-4 y 6-4 en un encuentro que duró 2 horas y 44 minutos para avanzar a la tercera ronda del campeonato, además de meterse en la lista de los argentinos que pudieron derrotar al serbio: Juan Martín Del Potro (4 ocasiones), Mago Coria (2) y Nalbandian (1). De esta manera el historial queda 60 contra 8.

En el comienzo del primer set, parecía que Thiago empardaba el juego contra Djokovic, pero el ex número 1 y actual N.º 5 terminó dando vuelta un 15-40 mediante sus devoluciones ante cualquier intento del argentino y con eficacia a la hora de sacar puntos; de esta forma, "Nole" demostró categoría, quedándose con el primer set por un sólido 6-2.

Sin embargo, el número 50 del ATP, de 25 años, reaccionó a tiempo para que en el segundo set diera comienzo a la histórica victoria, donde empezó a soltar su característica derecha, sosteniendo los peloteos largos y aprovechando el notable desgaste físico e incomodidad ante las altas temperaturas del serbio, convirtió un quiebre certero en el tramo final para quedarse con el segundo set 6-4.

Para el último, el oriundo de La Plata no se achicó ante el ganador de 3 títulos en este certamen y, en cuanto se pudo poner en ventaja tras un quiebre por doble falta de "Nole", no concedió chances; mantuvo la cabeza fría para aprovechar cada situación en el juego más largo de los tres sets y se quedó con un triunfazo histórico para el tenis nacional y, sobre todo, obtuvo la victoria más crucial de su carrera por otro 6-4.

La dedicatoria de Thiago Tirante tras la victoria ante Djokovic

El argentino firmó en una cámara con la frase: "Vamos Argentina", sumado a las declaraciones postvictoria donde expresó las sensaciones del partido y un análisis del juego: "Fue muy especial; es la primera vez que enfrento a Novak, ni siquiera entrené y, haber jugado en un torneo grande como este y llevándome la victoria, estoy muy feliz".

"Fue muy difícil, al principio, manejar los nervios de estar jugando en una cancha central del estadio P&G Stadium, de Ohio, Estados Unidos; con la leyenda del tenis, la pude manejar bien después con mi equipo, que me dio mucha confianza para seguir empujando en los momentos importantes; la clave del triunfo en la llave fue creer en mí y en mi grupo", sentenció Tirante.

Cincinnati Tirante Djokovic
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