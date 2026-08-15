Santa Fe celebra el Día del Niño con actividades para toda la familia y estrena la nueva iluminación del Puente Colgante

Este domingo 16 de agosto, la Costanera Oeste será escenario de una jornada gratuita que combinará música, propuestas recreativas y la llegada del Fuego de los Juegos Suramericanos. El cierre estará marcado por la reinauguración del sistema lumínico del Puente Colgante y un show de Kapanga. Además, habrá ferias, festivales y actividades culturales durante todo el fin de semana largo.

Día del Niño: Santa Fe celebra con actividades gratuitas en la Costanera Oeste este domingo 16 de agosto.

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir un Día del Niño diferente , con una agenda que combinará propuestas para disfrutar en familia, música, ferias y actividades culturales con dos acontecimientos especialmente esperados: la llegada del Fuego Suramericano y la reinauguración del sistema lumínico del Puente Colgante .

La jornada central será este domingo 16 de agosto , en la Costanera Oeste , donde las familias podrán participar de manera libre y gratuita de una programación que comenzará a las 15 y se extenderá hasta aproximadamente las 20.30.

La actividad también marcará un nuevo paso en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán a la capital provincial como una de sus sedes.

Una tarde especial en la Costanera Oeste

El escenario estará ubicado en inmediaciones del Monumento al Brigadier López, donde desde las 15 se habilitará el espacio con el Tour Suramericano, dispositivos recreativos y distintas propuestas de entretenimiento destinadas a toda la familia.

La jornada tendrá además una participación especial de los clubes náuticos de la ciudad, que dispondrán de embarcaciones en la laguna para acompañar la llegada de la Antorcha de los Juegos.

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A las 15.45 será el turno del Coro Municipal, mientras que a las 16.30 se presentará Canticuénticos, uno de los grupos santafesinos más reconocidos por sus espectáculos destinados al público infantil y familiar.

En escena. Los Canticuenticos enlazan huaynos, chacareras, cumbias, chamamés y una rica paleta de ritmos de Argentina y América Latina.

El momento central llegará a las 17.30, cuando la Antorcha Suramericana y el Fuego de los Juegos arriben a Santa Fe como parte del recorrido previo a la competencia internacional.

La celebración continuará a las 18 con el denominado Momento Capi Canción y, a las 18.15, se presentará el grupo local Cada Cual.

El Puente Colgante estrena nueva iluminación

Uno de los momentos más esperados de la jornada será a las 18.45, cuando se concrete la reinauguración del sistema lumínico del Puente Colgante.

El histórico puente, uno de los principales símbolos arquitectónicos y turísticos de la ciudad, incorporará un sistema de iluminación con tecnología de primer nivel, que permitirá renovar su imagen y potenciar su presencia como postal característica de Santa Fe.

La intervención se integra a las acciones de puesta en valor de espacios emblemáticos de la ciudad y, en este caso, tendrá como marco la celebración del Día del Niño y la llegada del Fuego Suramericano.

Como parte de la llegada de la antorcha de los Juegos Sudamericanos se inaugurarán las luces del Puente Colgante: habrá recitales y diferentes actividades para disfrutar en familia gentileza

El cierre musical de la jornada estará a cargo de Kapanga, desde las 19, con un espectáculo previsto para compartir en familia y que se extenderá hasta aproximadamente las 20.30.

De esta manera, el domingo tendrá un doble atractivo: por un lado, una propuesta recreativa pensada especialmente para los más chicos y, por otro, la posibilidad de comenzar a vivir el clima de los Juegos Suramericanos antes de su inicio en septiembre.

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Un fin de semana con múltiples propuestas

La celebración no quedará limitada al domingo. Durante el fin de semana largo, Santa Fe contará con una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas, recreativas y comerciales.

Entre las principales propuestas se encuentra la 33.ª Fiesta de las Colectividades, que se desarrollará del 15 al 17 de agosto en la Estación Belgrano, con música, danzas, artesanías y gastronomía vinculada con las distintas comunidades inmigrantes que forman parte de la identidad santafesina.

La entrada general tendrá un valor de $3.000 y permitirá ingresar durante las tres jornadas. Los menores de 12 años y las personas con CUD, junto con un acompañante, tendrán acceso gratuito. También habrá franjas horarias de ingreso libre para todo el público.

El domingo 16, además, desde las 17, La Redonda será sede del Festival Más Música, una propuesta internacional dedicada a la música latinoamericana, la diversidad y la accesibilidad, con más de 100 artistas de Argentina y Brasil. La actividad será con entrada libre y gratuita.

También habrá ferias de artesanos, emprendedores y productores de la economía social en distintos espacios de la ciudad, entre ellos Plaza Pueyrredón, la Costanera Oeste, el Puerto, Plaza Constituyentes y el Parque Federal.

Actividades gratuitas por el Mes de las Infancias

Durante todo agosto, la Municipalidad desarrolla el Mes de los Niños, con actividades gratuitas en distintos barrios y espacios municipales.

La agenda contempla talleres, juegos, cine, propuestas deportivas y actividades culturales destinadas a niños y adolescentes.

Este viernes 14, por ejemplo, habrá un taller de “Cocineritos” y una tarde de juegos en la Estación Villa Hipódromo; un picnic, festejo del Día del Niño y una función de cine en la Estación Mediateca; y cine barrial en la Estación Abasto.

Las actividades continuarán durante todo el fin de semana en distintos sectores de la ciudad.

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Museos, muestras y propuestas culturales

El fin de semana largo también ofrecerá alternativas para quienes busquen propuestas culturales.

En el Teatro Municipal 1.º de Mayo continúa la muestra Entre lo efímero y lo perdurable, con entrada libre y gratuita.

En el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas se podrá recorrer la muestra Parte y Arte. Prácticas artísticas en Santa Fe durante los años 70 y 80, además de otras exposiciones vigentes.

La Casa Museo César López Claro también mantiene abiertas sus muestras, mientras que el Museo de la Constitución Nacional y el Museo de la Manzana Jesuítica ofrecerán sus propuestas habituales.

Ferias y paseos al aire libre

El domingo también habrá múltiples alternativas para recorrer la ciudad.

La Feria Del Sol y la Luna funcionará de 10 a 22 en Sarmiento y bulevar Gálvez, mientras que habrá propuestas de anticuarios, artesanos y emprendedores en distintos puntos.

En la Costanera Oeste, la Feria de Artesanos funcionará de 15 a 20, coincidiendo con la jornada por la llegada de la Antorcha Suramericana. También habrá una feria específica vinculada al Paso de la Antorcha, de 15 a 22, en avenida de los 7 Jefes y Juan del Campillo.

A estas propuestas se sumarán ferias en el Puerto, Plaza Constituyentes y Parque Federal.

Un domingo pendiente del clima

El clima será otro factor a tener en cuenta para las actividades al aire libre.

Para este domingo 16 de agosto se prevé una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables.

La temperatura tendrá una mínima estimada de 14°C y una máxima de 16°C, con baja amplitud térmica. Además, existe la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la tarde y la noche.

Los vientos comenzarían calmos a leves y de direcciones variables, para luego rotar al sector sur y sudeste y aumentar gradualmente su intensidad.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad prevista en la Costanera Oeste será reprogramada para el lunes 17 de agosto, en el mismo horario.

Así, Santa Fe se prepara para un fin de semana largo con una agenda amplia y diversa, en la que el Día del Niño, la llegada del Fuego Suramericano y la nueva iluminación del Puente Colgante se combinarán para darle a la ciudad una jornada especial y comenzar a palpitar, a poco más de un mes de su inicio, el espíritu de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.