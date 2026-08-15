Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tarragona, tras la caída de Unión: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

El delantero del Tatengue fue autocrítico después del 1-0 en el Nuevo Gasómetro y coincidió con Madelón en que el equipo estuvo lejos de su mejor versión. Además, advirtió por la falta de generación ofensiva: “Hace tres partidos que no pateo al arco”.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 17:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tarragona, tras la caída de Unión: Nos metimos en el juego de San Lorenzo

Prensa Unión

Cristian Tarragona no buscó excusas después de la dura derrota de Unión ante San Lorenzo. El delantero reconoció que el equipo quedó en deuda y coincidió con Leonardo Madelón, quien había asegurado que no se sintió identificado con lo que vio dentro de la cancha.

LEER MÁS: Durísimo golpe para Unión: perdió ante San Lorenzo y profundizó su mal momento

Yo coincido porque tampoco me identifico. Nosotros no somos este equipo”, afirmó Tarragona después del encuentro en el Nuevo Gasómetro.

El atacante recordó que Unión había mostrado otra versión durante los torneos anteriores y consideró que el equipo debe recuperar rápidamente esas características.

“Somos un equipo molesto, que juega bien al fútbol, que lastima cuando ataca, y hoy no demostró nada de eso”, sostuvo.

Un partido en el que Unión perdió su identidad

Para Tarragona, uno de los principales problemas estuvo en que Unión terminó entrando en el ritmo que propuso San Lorenzo.

Nos metimos en el juego de ellos”, reconoció el delantero, quien entendió que la presión del contexto, la necesidad del equipo local y el clima que se vivía en el Nuevo Gasómetro terminaron influyendo.

De todos modos, fue contundente a la hora de repartir responsabilidades: “La culpa es nuestra por meternos en el juego de ellos, por no hacer lo que veníamos haciendo”.

Tarragona también coincidió con Madelón en que hay aspectos que deben ser corregidos durante la semana, especialmente después de volver a sufrir en una segunda jugada.

Nos vuelven a hacer el gol en segunda jugada. Son cosas que hay que trabajar en la semana y plasmarlas en el partido porque te puede costar los tres puntos, como fue hoy”, explicó.

“Hace tres partidos que no pateo al arco”

La preocupación de Tarragona también pasó por la falta de generación ofensiva. El delantero fue directo al hablar de su presente y del momento que atraviesa Unión en ataque. “Hace tres partidos que no pateo al arco”, reveló.

Y aclaró que no se trata exclusivamente de una cuestión individual: “No es por culpa mía, es por falta de claridad del equipo. Eso está pasando hace tres partidos”.

Tarragona evitó dramatizar y recordó que la derrota ante San Lorenzo no borra todo lo realizado anteriormente. “No digo que hace tres partidos venimos haciendo las cosas mal, porque el partido pasado el primer tiempo fuimos un gran equipo y lo perdimos porque erramos en algunas cosas”, remarcó.

La receta: trabajar y corregir

El delantero sabe que Unión necesita dar vuelta rápidamente la página. El equipo acumula dos derrotas consecutivas y ahora deberá recuperar confianza y funcionamiento.

Tenemos que seguir trabajando y mejorar muchas cosas”, insistió.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante San Lorenzo

Y dejó una advertencia que coincide con el diagnóstico de Madelón: “Tenemos un gran plantel, pero si no mejorás las cosas que hay que mejorar, va a ser muy difícil”.

Para Tarragona, entonces, el desafío no pasa solamente por recuperar el gol. Unión necesita volver a reconocerse dentro de la cancha, recuperar su juego y dejar atrás una actuación que tanto el entrenador como los propios futbolistas consideraron ajena a la identidad que habían construido.

Unión Tarragona San Lorenzo
Noticias relacionadas
durisimo golpe para union: perdio ante san lorenzo y profundizo su mal momento

Durísimo golpe para Unión: perdió ante San Lorenzo y profundizó su mal momento

Unión suma cuatro partidos sin perder ante San Lorenzo.

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

como le fue a union con leandro rey hilfer como arbitro

Cómo le fue a Unión con Leandro Rey Hilfer como árbitro

union visita a un golpeado san lorenzo con la necesidad de levantar cabeza

Unión visita a un golpeado San Lorenzo con la necesidad de levantar cabeza

Lo último

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Último Momento
Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Ovación
Tarragona: Nos metimos en el juego de San Lorenzo

Tarragona: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed