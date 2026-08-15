Tarragona, tras la caída de Unión: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

El delantero del Tatengue fue autocrítico después del 1-0 en el Nuevo Gasómetro y coincidió con Madelón en que el equipo estuvo lejos de su mejor versión. Además, advirtió por la falta de generación ofensiva: “Hace tres partidos que no pateo al arco”.

Cristian Tarragona no buscó excusas después de la dura derrota de Unión ante San Lorenzo. El delantero reconoció que el equipo quedó en deuda y coincidió con Leonardo Madelón, quien había asegurado que no se sintió identificado con lo que vio dentro de la cancha.

“Yo coincido porque tampoco me identifico. Nosotros no somos este equipo”, afirmó Tarragona después del encuentro en el Nuevo Gasómetro.

El atacante recordó que Unión había mostrado otra versión durante los torneos anteriores y consideró que el equipo debe recuperar rápidamente esas características.

“Somos un equipo molesto, que juega bien al fútbol, que lastima cuando ataca, y hoy no demostró nada de eso”, sostuvo.

Un partido en el que Unión perdió su identidad

Para Tarragona, uno de los principales problemas estuvo en que Unión terminó entrando en el ritmo que propuso San Lorenzo.

“Nos metimos en el juego de ellos”, reconoció el delantero, quien entendió que la presión del contexto, la necesidad del equipo local y el clima que se vivía en el Nuevo Gasómetro terminaron influyendo.

De todos modos, fue contundente a la hora de repartir responsabilidades: “La culpa es nuestra por meternos en el juego de ellos, por no hacer lo que veníamos haciendo”.

Tarragona también coincidió con Madelón en que hay aspectos que deben ser corregidos durante la semana, especialmente después de volver a sufrir en una segunda jugada.

“Nos vuelven a hacer el gol en segunda jugada. Son cosas que hay que trabajar en la semana y plasmarlas en el partido porque te puede costar los tres puntos, como fue hoy”, explicó.

“Hace tres partidos que no pateo al arco”

La preocupación de Tarragona también pasó por la falta de generación ofensiva. El delantero fue directo al hablar de su presente y del momento que atraviesa Unión en ataque. “Hace tres partidos que no pateo al arco”, reveló.

Y aclaró que no se trata exclusivamente de una cuestión individual: “No es por culpa mía, es por falta de claridad del equipo. Eso está pasando hace tres partidos”.

Tarragona evitó dramatizar y recordó que la derrota ante San Lorenzo no borra todo lo realizado anteriormente. “No digo que hace tres partidos venimos haciendo las cosas mal, porque el partido pasado el primer tiempo fuimos un gran equipo y lo perdimos porque erramos en algunas cosas”, remarcó.

La receta: trabajar y corregir

El delantero sabe que Unión necesita dar vuelta rápidamente la página. El equipo acumula dos derrotas consecutivas y ahora deberá recuperar confianza y funcionamiento.

“Tenemos que seguir trabajando y mejorar muchas cosas”, insistió.

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Y dejó una advertencia que coincide con el diagnóstico de Madelón: “Tenemos un gran plantel, pero si no mejorás las cosas que hay que mejorar, va a ser muy difícil”.

Para Tarragona, entonces, el desafío no pasa solamente por recuperar el gol. Unión necesita volver a reconocerse dentro de la cancha, recuperar su juego y dejar atrás una actuación que tanto el entrenador como los propios futbolistas consideraron ajena a la identidad que habían construido.