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Agustín Toledo, tras la goleada de Colón: "En esta categoría nadie te regala nada"

El volante fue clave en el triunfo ante Patronato: marcó un golazo y destacó la dificultad del torneo, la competencia interna y el apoyo de su familia y los hinchas.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 19:06hs
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Agustín Toledo, tras la goleada de Colón: En esta categoría nadie te regala nada

UNO Santa Fe / José Busiemi

Agustín Toledo fue una de las figuras de Colón en la goleada 3-0 ante Patronato. El mediocampista marcó un golazo que abrió el camino del triunfo y, luego del partido, valoró el rendimiento colectivo, la importancia de golpear en los momentos justos y la exigencia permanente de la Primera Nacional.

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Un golazo que abrió el camino

Toledo tomó la pelota de aire y sacó un remate preciso que terminó en el ángulo para poner el 1-0 sobre el cierre del primer tiempo. Sobre la jugada, explicó que siempre intenta estar preparado para aprovechar las pocas oportunidades que aparecen durante un partido.

El mediocampista también contó que tuvo una dedicatoria especial para su familia, su novia y todos los hinchas de Colón que acompañan al equipo.

“En esta categoría nadie te regala nada”, remarcó Toledo al referirse a la dificultad del campeonato. Para el volante, comenzar ganando fue fundamental, al igual que saber manejar los tiempos durante la primera mitad y volver a golpear rápidamente en el complemento.

Competencia sana y compromiso con el equipo

Consultado por su lugar dentro del equipo, Toledo dejó en claro que mantiene la ilusión y trabaja todos los días para estar preparado cuando Iván Delfino lo necesite. “Sean cinco, diez, quince o noventa minutos, siempre hay que estar preparado”, sostuvo.

Además, destacó la competencia interna que existe en el plantel y valoró especialmente el grupo que se formó. Para Toledo, la buena relación entre los jugadores y el trabajo diario son claves para afrontar una categoría tan exigente.

Colón Agustín Toledo goleada
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