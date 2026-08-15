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Colón ganó y nadie afloja: Ferro y Morón también festejaron y la cima sigue al rojo vivo

El Sabalero derrotó 3-0 a Patronato y se mantiene tercero, pero sus principales competidores también sumaron de a tres. Ferro lidera con 49 puntos y Morón, que debe un partido, tiene 44. Colón quedó con 42.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 20:23hs
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Colón ganó y nadie afloja: Ferro y Morón también festejaron y la cima sigue al rojo vivo

La pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional entró en una etapa decisiva y ninguno de los tres principales protagonistas está dispuesto a ceder terreno. Colón hizo su parte y goleó 3-0 a Patronato en el Brigadier López, pero Ferro y Deportivo Morón también consiguieron victorias importantes.

Con estos resultados, el líder continúa siendo Ferro, con 49 puntos, mientras que Deportivo Morón quedó segundo con 44 unidades y un partido pendiente. Colón, tercero, suma 42 y sigue a siete del conjunto de Caballito y a apenas dos del Gallo.

Ferro volvió a ganar y mantiene su ventaja

El Verdolaga volvió a demostrar por qué es el principal candidato de la zona. En Caballito, Ferro venció 3-1 a Atlanta y alcanzó los 49 puntos en 25 partidos.

Enzo Hoyos abrió el marcador a los 17 minutos, Lautaro Parisi amplió la diferencia en el complemento y Franco García puso cifras definitivas después del descuento de Atlanta.

El equipo de Caballito volvió a hacerse fuerte como local y conservó los cinco puntos de ventaja sobre Morón, que tiene un encuentro menos disputado.

Morón no le pierde pisada y Colón sigue al acecho

Deportivo Morón también hizo los deberes. El equipo de Walter Otta derrotó 2-0 a Almagro en el Francisco Urbano, con los goles de Emanuel Iñiguez y Mateo Levato, ambos en el primer tiempo.

El Gallo llegó a los 44 puntos y continúa como escolta, aunque tiene pendiente su encuentro ante Central Norte. Por eso, su posición en la tabla todavía puede darle mayor presión a Ferro en las próximas fechas.

Colón, mientras tanto, aprovechó su oportunidad ante Patronato y quedó tercero con 42 puntos. El Sabalero está a dos de Morón y a siete de Ferro, por lo que cada jornada adquiere una importancia todavía mayor en la recta final del campeonato.

Los interzonales también dejaron resultados importantes

En una fecha donde los principales equipos de la Zona A enfrentaron a rivales de la otra zona, Godoy Cruz y Ciudad de Bolívar no pudieron sumar.

El Tomba perdió 2-1 como local ante Deportivo Maipú, en el clásico mendocino disputado en el Feliciano Gambarte. Godoy Cruz comenzó ganando con un tanto de Martín Pino, pero Tomás Silva y Juan Pablo Gobetto dieron vuelta el partido para el Cruzado.

Ciudad de Bolívar, por su parte, cayó 1-0 ante Agropecuario, que se impuso como local con un gol de Blando.

Así, Godoy Cruz quedó quinto con 37 puntos y Ciudad de Bolívar séptimo con 34, mientras que Colón logró sacar provecho de su victoria para sostenerse en el tercer lugar.

San Miguel, el próximo rival de Colón

La próxima estación para el equipo de Iván Delfino será San Miguel, que llegará con el ánimo renovado después de vencer 2-0 a Colegiales.

El Trueno Verde consiguió una victoria clave para escapar de la zona comprometida y cortó una racha negativa. Gustavo Fernández abrió el partido y Kevin Ceceri apareció sobre el final para sentenciar el triunfo.

San Miguel recibirá a Colón el próximo sábado desde las 15.30, en otro compromiso determinante para un Sabalero que sabe que ya no hay margen para dejar puntos en el camino.

Ferro sigue marcando el ritmo, Morón amenaza con acercarse todavía más cuando complete su partido pendiente y Colón se mantiene al acecho. En la recta final, nadie afloja.

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