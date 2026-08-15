El nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 toma forma: la obra ya tiene un 70% de avance

El nuevo edificio del Instituto Nº 8, ubicado en Castellanos y Güemes, demanda una inversión provincial de $25.000 millones y contará con más de 6.200 metros cuadrados entre superficie cubierta y galerías. El proyecto contempla 40 aulas, laboratorios, biblioteca, espacios administrativos y un sector de usos múltiples. Felipe Michlig recorrió los trabajos y destacó la magnitud de la obra.

Avance de obra: El nuevo edificio del Instituto Nº 8 en Santa Fe presenta un 70% de ejecución.

La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 de la ciudad de Santa Fe avanza a buen ritmo y ya alcanzó un 70% de ejecución . La obra, ubicada en la intersección de Castellanos y Güemes , representa una de las principales inversiones del Gobierno provincial en infraestructura educativa y tiene como objetivo brindar un espacio moderno y adecuado para la formación de docentes.

El proyecto demanda una inversión de $25.000 millones y contempla la construcción de un edificio de 5.510 metros cuadrados de superficie cubierta , a los que se sumarán otros 700 metros cuadrados de galerías .

La infraestructura estará organizada alrededor de un claustro central, con planta baja, cuatro niveles y un subsuelo parcial destinado a espacios técnicos y salas de máquinas.

Un edificio pensado para la formación docente

El nuevo establecimiento fue diseñado para responder a las necesidades de las distintas carreras que se dictan en el Instituto Superior de Profesorado Nº 8.

En la planta baja funcionará el acceso principal y un amplio espacio de encuentro para la comunidad educativa. Allí también estarán ubicados distintos servicios comunes, entre ellos la mesa de entradas, la portería, dependencias para asistentes, el gabinete pedagógico y la fotocopiadora.

El sector pedagógico contará con 40 aulas comunes y especiales, distribuidas en los primeros tres pisos. Los espacios estarán organizados en diferentes dimensiones, de acuerdo con la cantidad de estudiantes y las actividades que se desarrollen: aulas pequeñas, estándar y aulas-taller.

La infraestructura también incorporará laboratorios y espacios especiales, equipados para atender los requerimientos técnicos de las diferentes carreras y asignaturas.

En el primer nivel se concentrará además buena parte de las áreas administrativas y de gestión del Instituto.

El cuarto piso estará destinado a la biblioteca, un espacio de usos múltiples, aulas de menor tamaño y una terraza mirador, concebida como un área de expansión para la comunidad educativa.

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De esta manera, el proyecto busca concentrar en un único edificio espacios destinados a la enseñanza, la investigación, la gestión y el encuentro, con condiciones edilicias acordes al crecimiento de la institución.

Una obra que cambia el entorno educativo

La construcción del nuevo edificio constituye uno de los compromisos asumidos por el gobernador Maximiliano Pullaro al inicio de su gestión y forma parte del plan de inversiones que la Provincia lleva adelante en materia de infraestructura.

La obra permitirá reemplazar las actuales condiciones edilicias por una infraestructura diseñada específicamente para la formación superior, con mayor capacidad y espacios adaptados a las distintas propuestas académicas.

El avance del 70% marca una etapa significativa del proyecto y acerca la concreción de un edificio que tendrá impacto no solo en los estudiantes y docentes del Instituto, sino también en el entorno urbano de la ciudad de Santa Fe.

Michlig: “Esta es la respuesta de un gobierno provincial presente”

Durante una recorrida realizada este viernes, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial durante el viaje institucional del gobernador Pullaro a Chile, supervisó los trabajos y destacó la magnitud de la inversión.

“Esto demuestra el trabajo que estamos llevando adelante como gestión y lo que invertimos en todos los ámbitos. Somos un gobierno que da respuestas, que está presente y cerca de la gente”, afirmó.

El senador destacó además el rol del gobernador en el seguimiento de las obras provinciales.

“Esto es posible porque existe el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien tiene un programa de seguimiento permanente de las acciones”, sostuvo.

Michlig también remarcó el impacto que tendrán las obras que actualmente se ejecutan en la capital provincial.

“Son obras que transforman y marcarán un antes y un después en la ciudad”, aseguró.

En ese marco, señaló que actualmente existen entre 1.700 y 1.800 obras adjudicadas o en ejecución en todo el territorio santafesino y sostuvo que muchas de ellas responden a demandas históricas.

“Eran demandadas desde hace más de 20 años y las estamos haciendo en esta gestión”, afirmó.

De la recorrida también participaron el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, y la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín.

La agenda de Michlig en la ciudad de Santa Fe incluyó además una visita al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde se encuentra en su etapa final la ampliación de un nuevo edificio de 3.500 metros cuadrados, que contempla una moderna guardia y la nueva unidad de Oncohematología.