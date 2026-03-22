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Trump lanzó un ultimátum a Irán y el petróleo vuela: alerta por nuevos aumentos de combustibles

Tras la amenaza de Donald Trump de atacar centrales eléctricas iraníes si no libera el Estrecho de Ormuz en 48 horas, el barril de Brent roza los 120 dólares. En Argentina, la nafta ya subió 16% en marzo y analistas advierten que el traslado de los costos internacionales aún no terminó

22 de marzo 2026 · 12:13hs
Trump lanzó un ultimatún a Irán y el petróleo vuela

Trump lanzó un ultimatún a Irán y el petróleo vuela

La tensión en Medio Oriente alcanzó un punto de máxima criticidad este domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum directo a Teherán: si el Estrecho de Ormuz no se abre totalmente y sin amenazas para la navegación comercial en las próximas 48 horas, Washington procederá a "pulverizar" la infraestructura energética de Irán, comenzando por sus principales centrales eléctricas.

Estrecho de Ormuz

Esta advertencia, realizada a través de sus redes sociales, actuó como un detonante en los mercados globales. El petróleo Brent, referencia para el mercado argentino, escaló posiciones hasta ubicarse cerca de los 120 dólares por barril, mientras que el WTI superó con holgura los 100 dólares. La incertidumbre es total, ya que Irán respondió que, de concretarse el ataque, su represalia apuntará a las refinerías y yacimientos de los aliados de EE. UU. en todo el Golfo Pérsico.

El impacto en el bolsillo local tras la amenaza de Trump

Para el consumidor argentino, este escenario internacional se traduce en una presión asfixiante sobre los precios internos. En lo que va de marzo, las principales petroleras ya aplicaron ajustes de hasta 16% en naftas y gasoil.

  • Precios en surtidor: en los principales puntos del país, el litro de nafta súper ya se ubica por encima de los $1.850, mientras que las versiones premium superaron la barrera de los $2.000.

  • Efecto rezago: analistas del sector advierten que, debido a que el barril internacional subió casi 50% desde fines de febrero, el traslado a los precios locales todavía es parcial. Si el crudo se mantiene en estos niveles, se esperan nuevos incrementos para las próximas semanas.

  • Inflación y logística: el encarecimiento del gasoil, motor del transporte de carga y la maquinaria agrícola, ya está impactando en los costos de la logística y en el precio de los alimentos, sumando una presión extra al índice de inflación de marzo.

Con el reloj del ultimátum de Trump corriendo, el mundo financiero se prepara para lo que muchos ya llaman un "Lunes Negro" en las bolsas, con la mirada puesta en una ruta marítima por la que transita el 20% del petróleo mundial y que hoy se encuentra bajo el humo de la guerra.

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