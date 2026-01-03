Uno Santa Fe | El Mundo | María Corina Machado

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

La principal opositora del presidente venezolano emitió un comunicado luego de la intervención militar de Estados Unidos en su país

3 de enero 2026
Estados Unidos bombardeó Venezuela y detuvo a Nicolás Maduro, presidente de la república y acusado por formar parte de una banda narcoterrorista. Las repercusiones no tardaron en llegar y había expectativas por el mensaje de María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz y principal opositora al gobierno chavista.

Machado, que publicó el mensaje en dos formatos (uno escrito y otro audiovisual), destacó que los venezolanos afrontan “la hora de la libertad” y remarcó que Nicolás Maduro enfrenta “la Justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otras naciones”.

La dirigente nacida en Caracas contó que Maduro rechazó una salida del gobierno “negociada” y festejó que “el gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

Con la detención del sucesor de Hugo Chávez, “llegó la hora de que la soberanía popular y nacional rija en nuestro país”, afirmó Machado. A continuación, agregó: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestro de hijos de vuelta a casa”.

Machado pidió por Urrutia en la presidencia

La disputa de María Corina Machado con Nicolás Maduro tuvo su punto cumbre en 2024, cuando ella fue proscripta para participar como candidata a presidenta y su lugar lo tomó Edmundo González Urrutia. “Hemos luchado por años, lo entregamos todo y ha valido la pena”, añadió en el comunicado.

Acto seguido, apuntó que “lo que tenía que pasar está pasando” y “es la hora de los ciudadanos” que “arriesgamos todo” y “elegimos a Edmundo González Urrutia” como presidente de Venezuela, “quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comándate en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

“Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática”, planteó Machado y adelantó que convocará a una marcha en las próximas horas en Venezuela.

También dio indicaciones para los venezolanos en el exterior y pidió que haya una manifestación “activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Cómo vivió Donald Trump la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con "un show televisivo".

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Ataque a Venezuela. Nicolás Maduro junto al ministro del Interior Disodado Cabello.

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Pullaro participó en Reconquista del Jaaukanigás y destacó la inversión provincial en el norte de Santa Fe

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

¿Se acaba la ilusión de Boca? Dybala dispuesto a seguir en la Roma

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe