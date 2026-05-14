La reserva de Unión consiguió este jueves una victoria fundamental al derrotar 2-1 a Talleres en La Tatenguita, por la fecha 13 del Torneo Apertura Proyección. El equipo dirigido por Alejandro Triunfini logró dar vuelta un partido complicado y se metió en la pelea por un lugar en la zona de playoffs de la zona A.
La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs
En La Tatenguita, la reserva de Unión superó 2-1 a Talleres por la fecha 13 del Apertura Proyección y se acerca a la zona de playoffs
Por Ovación
La visita golpeó primero y se puso en ventaja en el arranque del encuentro con gol de Joaquín Salas, pero el Tate reaccionó rápidamente y antes del cierre del primer tiempo logró revertir la historia gracias a los goles de Ignacio Isla y Valentín Cerrudo.
Con este triunfo, el Rojiblanco alcanzó los 19 puntos y quedó a solo dos unidades de San Lorenzo, que actualmente ocupa el cuarto puesto en la tabla y el último lugar de clasificación a la siguiente instancia.
Ahora, Unión buscará sostener el envión cuando visite a Barracas Central el próximo jueves 21 de mayo desde las 15, en otro compromiso clave para seguir alimentando la ilusión de meterse entre los mejores del campeonato.
Formaciones de Unión y Talleres
Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera y Pateo Peressutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.
Talleres: Jeremías Florentín; Thiago Baroni, Matías Ruiz, Joaquín Salas y Timoteo Chamorro; Bruno Trey, Matías Cáceres y Facundo Lucero; Daniel Ribera, Sebastián Corradi y Pedro González. DT: Ezequiel Carboni.