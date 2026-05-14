Colón tiene agenda confirmada para los próximos cinco partidos Ya se conoce la agenda con días y horarios de Colón para los próximos cinco compromisos en el Torneo de la Primera Nacional Por Ovación 14 de mayo 2026 · 11:51hs

UNO Santa Fe | José Busiemi Colón ya tiene la agenda confirmada para los próximos cinco partidos.

El plantel de Colón continúa entrenando con el foco puesto en el partido que este sábado jugará ante Estudiantes de Buenos Aires. Pero a la vez, el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán ya proyecta a futuro.

Y es que el entrenador sabalero ya tiene confirmada la agenda de los próximos cinco compromisos que afrontará Colón, incluida la 18ª fecha.

El cronograma de los próximos cinco partidos de Colón 14ª fecha: Estudiantes de Buenos Aires vs Colón: sábado 16 de mayo a las 15.30 15ª fecha: Colón vs Mitre: domingo 24 de mayo a las 18 16ª fecha: Almirante Brown vs Colón: domingo 31 de mayo a las 15.30 17ª fecha: Colón vs Ciudad de Bolívar: domingo 7 de junio a las 17 18ª fecha: Defensores de Belgrano vs. Colón: sábado 13 de junio a las 15.30