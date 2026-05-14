Medrán pasó las sumatorias de Pereyra e Yllana en Colón y va por los números de Delfino

Pasaron 12 partidos (se viene la fecha 14) y Ezequie Medrán mejora su cosecha de puntos de Colón, pero todavía no alcanza lo logró Iván Delfino

El triunfo ante All Boys no solo le permitió a Colón volver a la cima de la zona A de la Primera Nacional , sino también recuperar tranquilidad después de tres fechas sin victorias que habían encendido algunas alarmas. Más que nada por las lesiones que generaron la merma.

El equipo de Ezequiel Medrán necesitaba reencontrarse con el triunfo para no perder más terreno en una tabla que se había apretado peligrosamente con el crecimiento de varios perseguidores. Lo consiguió en un momento clave.

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Medrán empieza a sostener el barco en Colón

Pero además del alivio deportivo, hay un dato estadístico que empieza a marcar el impacto del actual ciclo y que quizás pasó inadvertido para muchos: la cosecha de puntos de Medrán ya superó lo que habían logrado juntos Ariel Pereyra y Andrés Yllana durante 2025.

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Con 12 partidos disputados —a la espera de la fecha 14 y todavía con el encuentro pendiente de la cuarta— el actual DT consiguió mejorar considerablemente los números y devolver al equipo a la pelea grande por el ascenso.

image Medrán eleva su efectividad en Colón. Datos de @MarianoDiMaggio

La comparación inevitable aparece también con el ciclo de Iván Delfino que, en sus primeros 12 encuentros al frente del Sabalero, alcanzó 25 puntos, una marca que terminó sosteniendo la ilusión en gran parte de la temporada antes del desenlace que todos conocen.

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Ahora, el desafío de Medrán será sostener la regularidad, potenciar el funcionamiento y evitar nuevos baches para que la ilusión rojinegra siga creciendo. Porque más allá de las estadísticas, en Colón saben que el verdadero objetivo pasa por llegar fortalecidos a la recta final del torneo y pelear definitivamente por el regreso a Primera.