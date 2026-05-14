Intendentes de distintas provincias, entre ellos Juan Pablo Poletti, participaron en Rosario de la creación del Cofein y reclamaron al Gobierno nacional una redistribución de fondos. También cuestionaron el ajuste fiscal impulsado por Javier Milei y advirtieron sobre el impacto en municipios y provincias.

Cumbre de intendentes de todo el país contra el ajuste de Milei: aseguran que se sostiene "con el despojo" a provincias y municipios

Intendentes e intendentas de diferentes provincias del país se reunieron este jueves en Rosario y lanzaron fuertes críticas contra el Gobierno nacional, al que acusaron de sostener el equilibrio fiscal a costa del ahogo financiero de provincias y municipios. Del encuentro participó también el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

La cumbre sirvió además para formalizar la creación del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), un espacio desde el cual los gobiernos locales buscan impulsar reclamos conjuntos vinculados al reparto de fondos nacionales, la coparticipación y el financiamiento del transporte y los servicios esenciales.

Tras la reunión, los mandatarios locales difundieron un duro documento en el que sostuvieron que el federalismo “no es una concesión del poder central”, sino uno de los pilares fundacionales de la Argentina.

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En ese marco, remarcaron que los municipios son el nivel del Estado que enfrenta de manera directa las demandas sociales y cuestionaron al Gobierno de Javier Milei por tomar decisiones económicas alejadas de la realidad cotidiana de las ciudades.

“Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, los municipios gestionan la urgencia diaria”, expresaron.

Los intendentes señalaron además que son los gobiernos locales quienes sostienen buena parte de los servicios públicos esenciales en medio de la crisis económica.

“No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte funcione, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de romper”, afirmaron en uno de los tramos más duros del comunicado.

En otro pasaje, advirtieron que el equilibrio fiscal impulsado por Nación no puede lograrse mediante el recorte de partidas destinadas a las provincias y municipios.

“Compartimos la necesidad de ordenar las cuentas públicas y muchos municipios ya aplicamos políticas de austeridad y modernización. Pero ese equilibrio es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, plantearon.

Los jefes comunales apuntaron especialmente contra la quita o demora de fondos vinculados al transporte público, educación, discapacidad y obras de infraestructura.

Según expresaron, esas decisiones no representan un ahorro genuino, sino “un incumplimiento de obligaciones legales” que termina afectando directamente a las comunidades del interior del país.

Los intendentes pidieron por el impuesto a los combustibles líquidos

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Los intendentes sostienen que durante el primer cuatrimestre de 2026 ese tributo tuvo una recaudación récord cercana a los 2 billones de pesos y remarcaron que esos recursos deberían destinarse al financiamiento del transporte público y al mantenimiento de rutas nacionales.

También reclamaron discutir el reparto de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, que —según señalaron— alcanzaron 1,3 billones de pesos en los primeros meses del año.

Otro de los planteos incluidos en el documento fue la eliminación del IVA en las contrataciones municipales. Los intendentes argumentaron que ese impuesto representa cerca del 9 por ciento de los gastos operativos de los gobiernos locales y sostuvieron que su eliminación permitiría mejorar servicios y reducir costos.

“Las provincias y las ciudades no son un gasto: son el motor que sostiene a la Argentina”, afirmaron.

El comunicado también incluyó críticas a lo que definieron como una “mirada unitaria” del país, desconectada de las problemáticas que atraviesan las ciudades y provincias del interior.

Además, reclamaron al Congreso nacional que avance en el tratamiento de los proyectos impulsados por el flamante consejo federal y pidieron ser recibidos por legisladores nacionales “de manera inmediata”.

“No buscamos privilegios, buscamos soluciones”, remarcaron.

Sobre el cierre, los intendentes intentaron despegar el reclamo de cualquier alineamiento partidario y aseguraron que la situación económica obliga a priorizar respuestas concretas por encima de las diferencias políticas.

“Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie”, concluyó el documento difundido tras la reunión realizada en Rosario.