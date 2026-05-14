La inflación de abril fue la más baja en cinco meses: llegó al 2,6 %

Inflación. El INDEC publicó el IPC de abril y confirmó una desaceleración en el ritmo inflacionario por primera vez en diez meses.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril de 2026 una variación mensual del 2,6% , según informó el INDEC . El dato implica una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al 3,4% de marzo y pone fin a diez meses consecutivos de suba en el indicador , en línea con las estimaciones de las consultoras privadas.

El nuevo registro elevó la variación interanual al 32,4% y ubicó el acumulado del año en 12,3% . El resultado estuvo dentro del rango proyectado tanto por el equipo económico como por las consultoras privadas, que anticipaban una cifra de entre 2,4% y 2,8% .

Indec inflación precios

En el desglose por categorías, los precios regulados lideraron los aumentos con una suba del 4,7%, traccionados por ajustes en transporte y electricidad. El IPC núcleo avanzó un 2,3%, con incidencia de alquileres, servicios vinculados a la vivienda y gastos en restaurantes. Los precios estacionales, en tanto, no registraron variación: los aumentos por cambio de temporada en indumentaria fueron compensados por bajas en turismo y frutas.

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Qué rubros subieron más y cuáles menos en el IPC de abril

Por rubros, Transporte encabezó los incrementos del mes con un 4,4%, impulsado por la suba en combustibles, seguido de Educación con un 4,2%. En el otro extremo, Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%) mostraron las menores variaciones a nivel nacional.

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A nivel regional, Alimentos y bebidas tuvo mayor impacto en las regiones Noreste, Noroeste y Pampeana, mientras que en el GBA la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por subas en alquileres y tarifas eléctricas.

Desde el Palacio de Hacienda, el ministro Luis Caputo celebró el dato a través de su cuenta oficial de X y señaló que se trata de la inflación más baja en cinco meses. Además, indicó que —excluyendo el año 2020, distorsionado por la pandemia— la suba de abril fue la menor para ese mes en toda la serie histórica, que arranca en 2017.