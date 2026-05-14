Diego Colotto habló del presente de Colón y se refirió al mercado de pases

El director deportivo de Colón Diego Colotto destacó el presente del equipo, pero a la vez dijo que falta mucho e hizo hincapié en el mercado de pases

El presente de Colón es auspicioso si se tiene en cuenta lo sucedido el año pasado . En este 2026, el equipo viene estando a la altura de las circunstancias y peleando arriba como lo exige su historia.

En una semana tranquila luego del triunfo ante All Boys y en la previa al partido contra Estudiantes de Buenos Aires, el director deportivo sabalero Diego Colotto habló con RTS Medios sobre el andar del equipo y también del futuro.

El análisis de Diego Colotto

"Desde aquel 9 de diciembre que empezamos a trabajar cuando José (Alonso) me invitó a participar de este proyecto las cosas viene sucediendo de buena manera. Pero todavía nos queda mucho por delante y muchas cosas por corregir para seguir creciendo", fue su primera reflexión.

Para luego agregar: "El apoyo que estamos teniendo a nivel dirigencial y el compromiso que tenemos por parte del plantel y los jugadores, sumado a la continuidad que tuvimos con Ezequiel (Medrán) hace que entre todos vayamos consiguiendo un buen funcionamiento".

"Para mí Colón es un equipo muy importante y cuando lo conoces desde adentro revalidas ese pensamiento. Con el predio que tiene para trabajar, con el estadio y otras cuestiones que hace que uno esté contento de trabajar en el club. nosotros estamos a disposición del club 24/7 y la idea es seguir el día a día de la misma manera", expresó.

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En otro tramo de la charla Colotto aseguró: "Es un torneo muy largo y duro, nadie asciende en mayo o en junio, por eso hay que mantener la tranquilidad y permanecer en ese lote de los primeros tres o cuatro equipos para después definirlo en el final de la competencia".

"Nosotros creíamos que Ezequiel con otras herramientas podía tener otros resultados y eso está a la vista por la manera en la que se está trabajando. Lo que él necesitaba era renovar un poco el plantel y tener ciertos cambios. Cuando asumió como DT de Colón el año pasado lo hizo en otras circunstancias", explicó.

Y siguió: "Por eso necesitaba tener la posibilidad de arrancar de cero con un proceso nuevo. Ezequiel es uno de los mejores técnicos de la categoría, venimos trabajando bien, nos vamos entendiendo y conociendo y esperemos llegar juntos al final del camino".

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En relación a lo complejo que es el torneo opinó: "Debe ser de los pocos torneos, en donde vos hacés una encuesta y aparecen 10 o 15 equipos que creen que pueden ser campeones. Y eso te da la pauta que muchos se preparan para ser campeón, en otras competencias eso no pasa y no se si me quedo corto".

"Somos muchos los que pensamos de esa manera, entonces eso hace que la categoría sea muy competitiva y dura. Es un formato que me gusta, por eso vuelvo a participar de un proyecto, porque tiene su adrenalina y ojalá que podamos estar en ese lote para buscar el ascenso", manifestó el director deportivo.

"En la última etapa del torneo es donde se hace más complicado obtener resultados. Pero es donde el equipo tiene que llegar en mejores condiciones. No es determinante estar ahora primero, segundo o tercero y eso nos tiene que llevar a seguir trabajando. La ansiedad de la gente es normal, pero para nosotros es un camino que está comenzando", tiró.

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A la hora de referirse al mercado de pases indicó: "Buscamos jugadores que en este corto período se puedan adaptar lo más rápido posible y en ese sentido analizamos varios aspectos. No tenemos tiempo para esperar que se adapten y más en un equipo tan importante como es Colón".

"Nosotros nos preparamos todos los días para tomar decisiones, y tratamos de tener la mayor información posible, para ello tenemos jefes de scouting y cuatro o cinco chicos trabajando en la secretaría técnica. Hacemos análisis de mercado, pero después el fútbol es resultados y uno se queda con eso", aseveró.

Y en el final sostuvo: "Tratamos de que el margen de error sea lo más pequeño posible. Uno es consciente que tiene que estar siempre a disposición del club, sabiendo que la gente va a exigir lo máximo. Porque Colón está de paso en esta categoría y volverá en algún momento a Primera División y esperemos que nosotros tengamos esa posibilidad".