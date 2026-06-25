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Venezuela golpeada por los mayores terremotos en un siglo: al menos 164 muertos, 971 heridos y desaparecidos

Los terremotos se sintieron en Caracas y otras regiones de Venezuela. El alcalde de Chacao aseguró que hay víctimas fatales, pero no informó una cifra oficial

25 de junio 2026 · 09:04hs
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Venezuela golpeada por los mayores terremotos en un siglo: al menos 164 muertos

Venezuela golpeada por los mayores terremotos en un siglo: al menos 164 muertos, 971 heridos y desaparecidos

Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles por la noche a Venezuela y dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, según el balance oficial. Los sismos, los más intensos registrados en el país en más de un siglo, provocaron derrumbes de edificios, daños estructurales en ciudades y escenas de pánico en la población.

Las autoridades declararon el estado de emergencia y advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate.

El epicentro del primer sismo se ubicó al oeste de Morón, en el estado Carabobo, mientras que el segundo se registró a unos 16 kilómetros al suroeste de esa localidad. El movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 7,5 y una profundidad de 10 kilómetros.

El impacto se sintió con intensidad en la capital venezolana, donde vecinos salieron a la calle en medio del temor por nuevas réplicas. En redes sociales y agencias internacionales circularon imágenes de edificios colapsados, viviendas dañadas y equipos de rescate trabajando entre escombros.

Dos sismos consecutivos en Venezuela

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles y provocaron daños en Caracas, donde se registró el colapso de edificios. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y otras importantes ciudades del país. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial. Horas más tarde, informó que había al menos 32 muertos y 700 heridos como resultado de los sismos confirmados hasta ese momento, pero después se actualizaron las cifras.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por los terremotos y aseguró, a través de un mensaje publicado en la red social X, que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió la dirigente.

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