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Terremoto en Venezuela: desde la prisión, Nicolás Maduro pidió "unidad nacional, serenidad y amor"

El exdictador de Venezuela envió un mensaje a sus conciudadanos desde la cárcel de Nueva York en la que está detenido

25 de junio 2026 · 08:34hs
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Terremoto en Venezuela: desde la prisión

Terremoto en Venezuela: desde la prisión, Nicolás Maduro pidió "unidad nacional, serenidad y amor"

El exdictador de Venezuela Nicolás Maduro mandó un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

"Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje.

Venezuela Nicolás Maduro mensaje terremotos
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