Cambios en el Gabinete: Monteoliva y Presti reemplazarán a Bullrich y Petri como ministros de Seguridad y Defensa

El presidente Javier Milei anunció la salida de los dos ministros. Por primera vez desde el regreso de la democracia un militar será ministro de Defensa.

22 de noviembre 2025 · 18:03hs
El presidente Javier Milei junto al nuevo ministro de Defensa

El presidente Javier Milei junto al nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti.
Patricia Bullrich junto a la nueva ministra de Seguridad

Patricia Bullrich junto a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente. El mandatario nacional formalizó los cambios en el gabinete y la salida de Bullrich y Petri antes de que ambos asuman en el Senado y la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre.

"La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional", sostuvo el comunicado oficial.

Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.

Un militar al frente del Ministerio de Defensa

En tanto, el actual "Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa".

“Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”, indicó la Oficina.

De esta forma, el Gobierno expresó que “se inaugura una tradición” que espera que la política pueda continuar “de aquí en adelante” para dar “por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados”.tR9PgA

El Poder Ejecutivo señaló que las dos designaciones son “una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023” con Bullrich y Petri, y “su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”.

