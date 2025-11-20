Javier Milei se reunió con empresarios y adelantó la segunda etapa de su gestión: "Necesitamos inversión"

El Presidente encabezó un encuentro con dirigentes empresariales. "Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer «a tasas argentinas»"

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la tarde un encuentro con dirigentes empresariales en las oficinas de Corporación América, donde analizó los desafíos del desarrollo económico a largo plazo y delineó los principales ejes de lo que definió como la “segunda mitad” de su mandato.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado remarcó que esta nueva etapa apunta a acelerar el crecimiento y consolidar la participación del sector privado en la reconstrucción del país. "Necesitamos inversión local y extranjera para reconstruir un país muy descapitalizado”, expresó.

Javier Milei comparó su gobierno con el de Carlos Menem

Durante el encuentro, Milei reivindicó el ritmo de reformas impulsadas por su administración. Comparó su gestión con la del expresidente Carlos Menem, quien implementó 100 reformas estructurales, y afirmó que su gobierno concretó “10.000 en 20 meses”.

Agregó que aún quedan por eliminar alrededor de 600.000 decretos heredados, aunque solo 70.000 están digitalizados, y aseguró que la desregulación continuará avanzando porque “los decretos los puedo eliminar yo”.

Milei también cuestionó lo que definió como “ataques políticos” ocurridos durante el año, los cuales –dijo– pusieron en riesgo el proceso de estabilización económica. Afirmó que esos embates tuvieron como objetivo “voltear el superávit fiscal”, al que considera la piedra angular de su programa. En ese sentido, explicó que la estrategia económica del Gobierno se apoya en cinco anclas: la cambiaria, la monetaria y la fiscal, junto con dos nuevas: la geopolítica y la política.

Respecto del escenario internacional, Milei planteó que Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un actor relevante en un contexto global en transformación. Según expresó, Estados Unidos “necesita un aliado firme en América latina” para colaborar en la reorganización de un continente que, a su juicio, fue “descarriado por décadas del socialismo del siglo XXI”.

"Crecer a tasas argentinas"

El Presidente aseguró que el país se encuentra en condiciones de “desandar 100 años de errores económicos” que provocaron su retroceso en el escenario internacional y empujaron a gran parte de la población a la pobreza.

A partir del ajuste fiscal logrado “por la vía de la baja del gasto”, señaló que ya se habilita un crecimiento mínimo del 4% per cápita. Y agregó que, con las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación, los cambios en Capital Humano y la estrategia de inserción internacional, la economía podría expandirse a tasas de entre 7% y 10%.

Milei sostuvo que “la noche ya quedó atrás” y que en el país “asoman los primeros rayos del amanecer”, aunque pidió tiempo para que los resultados se reflejen completamente. Para acelerar la recuperación, adelantó que el Gobierno avanzará con el Presupuesto 2026 y las reformas tributaria, laboral y de seguridad, que –indicó– son necesarias para impulsar la libertad económica y fortalecer el crecimiento.

Argentina podría “duplicar su PBI cada siete años” afirmó el Presidente

Planteó que, si las políticas se implementan correctamente, Argentina podría “duplicar su PBI cada siete años”, siguiendo el ejemplo de otros países que atravesaron procesos de convergencia. Sin embargo, advirtió que esto no ocurrirá sin una fuerte inyección de capital y afirmó que el país necesita urgentemente inversión local y extranjera para revertir el nivel de descapitalización acumulado.

En este contexto, Milei aseguró que por primera vez en mucho tiempo existen incentivos para que el ahorro interno se transforme en inversión, lo que –marcó– permitirá impulsar el PBI, el empleo y los salarios, en un mercado donde más empresas compitan por contratar trabajadores. También destacó la importancia de sostener la “batalla cultural” y la defensa permanente de las ideas de la libertad para garantizar la credibilidad del país y consolidar el rumbo económico.

Finalmente, afirmó que Argentina está ingresando en un “círculo virtuoso” en el cual el crecimiento económico y la batalla cultural se potencian mutuamente, ya que la mejora de la calidad de vida –señaló– fortalece el respaldo popular y contribuye a profundizar el proceso de transformación iniciado por su administración.

"Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer «a tasas argentinas» en los próximos años. Si logramos todas las reformas, este ritmo de crecimiento implicaría duplicar el PIB cada siete años", aseguró.