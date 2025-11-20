Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei se reunió con empresarios y adelantó la segunda etapa de su gestión: "Necesitamos inversión"

El Presidente encabezó un encuentro con dirigentes empresariales. "Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer «a tasas argentinas»"

20 de noviembre 2025 · 08:26hs
El presidente Javier Milei disertó ante dirigentes empresariales

El presidente Javier Milei disertó ante dirigentes empresariales

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la tarde un encuentro con dirigentes empresariales en las oficinas de Corporación América, donde analizó los desafíos del desarrollo económico a largo plazo y delineó los principales ejes de lo que definió como la “segunda mitad” de su mandato.

Javier Milei dirigentes argentina presidente1

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado remarcó que esta nueva etapa apunta a acelerar el crecimiento y consolidar la participación del sector privado en la reconstrucción del país. "Necesitamos inversión local y extranjera para reconstruir un país muy descapitalizado”, expresó.

Javier Milei comparó su gobierno con el de Carlos Menem

Durante el encuentro, Milei reivindicó el ritmo de reformas impulsadas por su administración. Comparó su gestión con la del expresidente Carlos Menem, quien implementó 100 reformas estructurales, y afirmó que su gobierno concretó “10.000 en 20 meses”.

Agregó que aún quedan por eliminar alrededor de 600.000 decretos heredados, aunque solo 70.000 están digitalizados, y aseguró que la desregulación continuará avanzando porque “los decretos los puedo eliminar yo”.

Milei también cuestionó lo que definió como “ataques políticos” ocurridos durante el año, los cuales –dijo– pusieron en riesgo el proceso de estabilización económica. Afirmó que esos embates tuvieron como objetivo “voltear el superávit fiscal”, al que considera la piedra angular de su programa. En ese sentido, explicó que la estrategia económica del Gobierno se apoya en cinco anclas: la cambiaria, la monetaria y la fiscal, junto con dos nuevas: la geopolítica y la política.

Respecto del escenario internacional, Milei planteó que Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un actor relevante en un contexto global en transformación. Según expresó, Estados Unidos “necesita un aliado firme en América latina” para colaborar en la reorganización de un continente que, a su juicio, fue “descarriado por décadas del socialismo del siglo XXI”.

"Crecer a tasas argentinas"

El Presidente aseguró que el país se encuentra en condiciones de “desandar 100 años de errores económicos” que provocaron su retroceso en el escenario internacional y empujaron a gran parte de la población a la pobreza.

A partir del ajuste fiscal logrado “por la vía de la baja del gasto”, señaló que ya se habilita un crecimiento mínimo del 4% per cápita. Y agregó que, con las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación, los cambios en Capital Humano y la estrategia de inserción internacional, la economía podría expandirse a tasas de entre 7% y 10%.

Milei sostuvo que “la noche ya quedó atrás” y que en el país “asoman los primeros rayos del amanecer”, aunque pidió tiempo para que los resultados se reflejen completamente. Para acelerar la recuperación, adelantó que el Gobierno avanzará con el Presupuesto 2026 y las reformas tributaria, laboral y de seguridad, que –indicó– son necesarias para impulsar la libertad económica y fortalecer el crecimiento.

Argentina podría “duplicar su PBI cada siete años” afirmó el Presidente

Planteó que, si las políticas se implementan correctamente, Argentina podría “duplicar su PBI cada siete años”, siguiendo el ejemplo de otros países que atravesaron procesos de convergencia. Sin embargo, advirtió que esto no ocurrirá sin una fuerte inyección de capital y afirmó que el país necesita urgentemente inversión local y extranjera para revertir el nivel de descapitalización acumulado.

En este contexto, Milei aseguró que por primera vez en mucho tiempo existen incentivos para que el ahorro interno se transforme en inversión, lo que –marcó– permitirá impulsar el PBI, el empleo y los salarios, en un mercado donde más empresas compitan por contratar trabajadores. También destacó la importancia de sostener la “batalla cultural” y la defensa permanente de las ideas de la libertad para garantizar la credibilidad del país y consolidar el rumbo económico.

Finalmente, afirmó que Argentina está ingresando en un “círculo virtuoso” en el cual el crecimiento económico y la batalla cultural se potencian mutuamente, ya que la mejora de la calidad de vida –señaló– fortalece el respaldo popular y contribuye a profundizar el proceso de transformación iniciado por su administración.

"Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer «a tasas argentinas» en los próximos años. Si logramos todas las reformas, este ritmo de crecimiento implicaría duplicar el PIB cada siete años", aseguró.

Javier Milei Presidente dirigentes mandato
Noticias relacionadas
Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

diego santilli jurara como ministro del interior ante el presidente javier milei

Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei

El juez Ernesto Kreplak fue a Diputados para hablar sobre el fentanilo adulterado

Fentanilo contaminado: el juez fue a Diputados y confirmó que circularon más de 154.000 ampollas adulteradas

Las clases altas, también en estrés financiero, tienen dificultades para devolver sus préstamos

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Lo último

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Último Momento
Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Noviembre en Santa Fe: ¿la Navidad está a la vuelta de la esquina?

Noviembre en Santa Fe: ¿la Navidad está a la vuelta de la esquina?

Ovación
Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026