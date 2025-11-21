Uno Santa Fe | El País | Enfermería

Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy viernes 21 de noviembre

Cada 21 de noviembre se reconoce el trabajo esencial de los enfermeros en Argentina, en honor a la primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería

21 de noviembre 2025 · 09:25hs
Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermería, una jornada dedicada a reconocer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de quienes sostienen la atención sanitaria en el país. La fecha rinde homenaje a Cecilia Grierson, pionera de la disciplina y figura clave en la historia de la salud nacional.

La enfermería abarca la administración de tratamientos y medicamentos, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el acompañamiento emocional en situaciones difíciles. Cada jornada refuerza a estos profesionales como pilares fundamentales en la atención integral y el bienestar social.

El origen de la conmemoración se remonta a la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería, que eligió esta fecha para destacar el rol de la primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y su aporte a la formación y profesionalización del sector.

  • Se reconoce el trabajo cotidiano de enfermeros en hospitales, clínicas y centros de atención.
  • Visibiliza la importancia de la formación académica y la capacitación continua en la disciplina.
  • Pone en agenda la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector.
  • Destaca a los enfermeros como un pilar del sistema de salud, especialmente en contextos críticos.
  • Todos los años, el Ministerio de Salud impulsa actividades y campañas para poner en valor la tarea del personal de enfermería y promover que más jóvenes elijan esta profesión fundamental.

El 21 de noviembre está también asociado a la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de los enfermeros y enfermeras en Argentina. Esta dimensión espiritual aporta un significado simbólico al reconocimiento profesional, al sumar la vocación de servicio al acto de cuidar. De este modo, la celebración resalta tanto el aspecto técnico y científico de la profesión como el valor humano y compasivo característico de la relación entre el personal de enfermería y sus pacientes.

Desde la atención primaria hasta las terapias intensivas, la enfermería cumple funciones esenciales: asistencia directa, acompañamiento emocional, prevención, educación para la salud y trabajo comunitario. Su presencia constante es sinónimo de cuidado, contención y compromiso con cada paciente.

En este 21 de noviembre, el reconocimiento apunta no solo a homenajear la historia de la enfermería argentina, sino también a reafirmar la importancia de fortalecer y jerarquizar la profesión para el futuro.

