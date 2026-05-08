Caputo descartó que el caso Adorni impacte en el Riesgo País: "Nos estamos empezando a recibir de país serio"

El ministro de Economía compartió conferencia de prensa con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada y sostuvo que lo que influye en el indicador es el "Riesgo Kuka" , no la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete.

El ministro de Economía, Luis Caputo , descartó este jueves que la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tenga impacto en el Riesgo País . Lo dijo en la rueda de prensa en Casa Rosada , que compartió junto al propio Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

"Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País" , fue la definición tajante del titular de Hacienda , quien insistió en que el factor que verdaderamente influye sobre ese indicador es lo que denominó el "Riesgo Kuka" .

El argumento del inversor

Para respaldar su postura, Caputo recurrió a una anécdota de su reciente visita a Los Ángeles, donde se reunió con empresarios e inversores. "En confianza, un inversor se rió y nos dijo: 'miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de Gabinete tiene una almohadilla'", relató el ministro.

"País serio"

Caputo también subrayó que la estabilidad económica no debería verse afectada por el ruido político y puso como ejemplo a Perú: "En Perú cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros nos estamos empezando a recibir de país serio", concluyó.