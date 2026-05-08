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Caputo descartó que el caso Adorni impacte en el Riesgo País: "Nos estamos empezando a recibir de país serio"

El ministro de Economía compartió conferencia de prensa con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada y sostuvo que lo que influye en el indicador es el "Riesgo Kuka", no la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete.

8 de mayo 2026 · 17:09hs
Caputo descartó que el caso Adorni impacte en el Riesgo País: Nos estamos empezando a recibir de país serio

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó este jueves que la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga impacto en el Riesgo País. Lo dijo en la rueda de prensa en Casa Rosada, que compartió junto al propio Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País", fue la definición tajante del titular de Hacienda, quien insistió en que el factor que verdaderamente influye sobre ese indicador es lo que denominó el "Riesgo Kuka".

El argumento del inversor

Para respaldar su postura, Caputo recurrió a una anécdota de su reciente visita a Los Ángeles, donde se reunió con empresarios e inversores. "En confianza, un inversor se rió y nos dijo: 'miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de Gabinete tiene una almohadilla'", relató el ministro.

"País serio"

Caputo también subrayó que la estabilidad económica no debería verse afectada por el ruido político y puso como ejemplo a Perú: "En Perú cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros nos estamos empezando a recibir de país serio", concluyó.

Caputo Adorni economía
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