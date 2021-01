Coronavirus: afirman que animales pueden adquirirlo pero no transmitirlo a humanos

La investigación es liderada por Nadia Fuentealba y Javier Panei de la UNLP y por el equipo del IMSaTeD (UNSE-CONICET) a cargo de Fernando Rivero y David Di Lullo. Los últimos ganaron el financiamiento por parte de la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación del año pasado con el proyecto “Detección y caracterización molecular del SARS-CoV-2 en animales y vigilancia epidemiológica de posibles reservorios, amplificadores y/o transmisores del virus (IP COVID 444-468)”.

En todo el mundo hay proyectos similares

Di Lullo, quien es codirector del proyecto desde la Unse, dio a conocer algunas de las conclusiones a las que arribaron hasta ahora dado que la investigación continuará hasta junio en principio.

“No es la primera vez que se detecta el virus en animales, ya se ha detectado en varios países, incluso en Japón es donde se detecta el primer animal el año pasado y hasta el momento son 21 países que llevan reportando o detectando la presencia de la infección del Sars-CoV-2 en animales”, explicó Di Lullo.

De acuerdo a los resultados a los que arribaron en estos meses de trabajo, el investigador indicó que “esto significa que es un virus que tiene cierta capacidad de adaptación y hay varias especies animales alrededor del mundo que son susceptibles de contraer la enfermedad o de replicar el virus”.

“En Argentina el primero en detectar la presencia del virus y de secuenciarlo es el grupo de investigación de La Plata que trabaja en consorcio con nosotros el grupo de investigación de la UNSE y el Conicet, ellos lograron detectar primeros en un gato y también lograron la secuenciación completa del Gen del Sars-CoV-2”, manifestó.

El especialista explicó que “la búsqueda o vigilancia epidemiológica de Covid-19 en animales está planteada en el marco de un proyecto de investigación en una convocatoria que lleva adelante la Agencia Nacional, oportunidad en que se presentaron en octubre alrededor de 900 proyectos, quedaron seleccionados 69 y uno es este”.

En ese sentido, añadió que “dentro del país hay 3 proyectos similares que proponen la búsqueda o vigilancia epidemiológica en animales de estrecho contacto con personas positivas, uno está en la Universidad Nacional de La Plata, otra en la UBA y el otro en la UNSE”.

covid animales gato veterinario.jpg La investigación se basó en principio en animales domésticos, apuntando a caninos y felinos, pero luego ampliaron la búsqueda epidemiológico a animales silvestres.

Los animales investigados

A través de este proyecto, sostuvo, “planteamos hacer la búsqueda epidemiológica en principio en animales domésticos, apuntando a caninos y felinos que pertenezcan a dueños positivos y que cumplan con el criterio de selección de tener ese estrecho contacto entre las personas y sus macotas”.

Luego, explicó, se amplió “las búsquedas a la fauna silvestre y autóctona para poder colaborar y aportar datos en lo que refiere a la dinámica de la enfermedad en la región”.

En cuanto al número de muestras, dijo que “ya que el proyecto es corto en tiempo y en presupuesto, dura solo un año y contamos con un presupuesto limitado hasta el momento, por lo tanto el número de animales a muestrear es limitado también, pero lo estamos adaptando y lo vamos modificando, ya que va haciendo creciente el interés por los hallazgos y hay una posibilidad de que se extienda con esta vigilancia en el país”.

Di Lullo explicó que la búsqueda de los animales a estudiar se orientó a “aquellos que tienen alguna relación o contacto cercano con las personas positivas de Covid-19, en donde han ido apareciendo animales susceptibles de contraer la enfermedad”.

La sintomatología de los animales es parecida a la de los humanos. "Hay un grandísimo porcentaje de asintomáticos o con síntomas muy leves, tales como decaimiento, fiebre, falta de apetito por 12 o 24 horas", dijo, y aseguró que se recuperan rápidamente si no tienen comorbilidades.

Los contagiamos pero ellos no contagian

“Entonces los animales que planteamos hacerle el test es a cualquier animal, en este caso de nuestra región, sean autóctonos, silvestres, exóticos, domésticos y el criterio de búsqueda es pertenezcan a personas que han sido positivos o expuestas al riesgo o sospechosos por algún contacto estrecho previo con otra personas positiva”, aclaró el investigador.

“Lo que hay que destacar y dejar en claro es que si bien ha quedado demostrado que muchas especies son capaces de adquirir la enfermedad a través del humano, es decir el humano le transmite la enfermedad a ellos, en los animales no hay reportado ni un solo caso que sea a la inversa”, puntualizó.

Es decir, añadió que “los animales no puedan infectar o transmitir la enfermedad a las personas. Eso no pasa, no existe hasta la actualidad ningún caso para tranquilidad de la población”, por eso reiteró que “los animales no transmiten la enfermedad a las personas”.

“Hay un riesgo de contagio entre ellos (los animales), de acuerdo a la especie, porque tienen un comportamiento especial, que es lo que estamos investigando ahora y alrededor del mundo también para determinar cuál es el riesgo del comportamiento del virus en esas poblaciones animales, poder determinarlos y describir la dinámica de la enfermedad en esas especies”, aseveró.

covid animales barbijo paseo.jpg Dentro del país hay 3 proyectos que proponen la búsqueda o vigilancia epidemiológica en animales de estrecho contacto con personas positivas de covid-19, uno está en la Universidad Nacional de La Plata, otra en la UBA y el otro en la UNSE.

La relevancia científica

Di Lullo consideró que “los resultados de nuestra investigación pueden contribuir aportando datos en el comportamiento del virus en los animales” y se buscaba determinar si ellos podían contagiar a los humanos, “lo cual hasta el momento no se ha demostrado, lo que no es un dato menor, al contrario los datos que podemos aportar de acuerdo a nuestra investigación llevarían tranquilidad, sobre todo a lo que es el bienestar animal, a la conservación de las especies, a la conservación ambiental, así que hay que ser serios y llevar tranquilidad a la población”.

También detalló que en este último aspecto “la investigación aún continua con la toma de muestras en las distintas especies animales en varias provincias, como Salta, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero y de Buenos Aires, pero están las puertas abiertas e invitamos a colegas de otras provincias que se sumen al interés e hisopar a otros animales y a todas las especies que se consideran susceptibles hasta el momento”.

Asimismo detalló que “se ha realizado también por nuestro grupo de investigación serología y los resultados son bastante preliminares, pero están dando resultados que son muy alentadores coincidentes con lo que hemos encontrado en los hisopados y que van a aportar un dato más y que suman a poder describir la enfermedad y cuál es el comportamiento de los animales”.

“De esta forma nos ayudará a poder justamente hacer una vigilancia para contribuir a la toma de medidas sanitarias en cuanto a los humanos y el contacto con los animales domésticos, de producción, de trabajo o con la fauna silvestre”, indicó.