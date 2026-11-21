La morosidad de los hogares bajó impulsada por las tarjetas de crédito, mientras que el sector corporativo marcó un máximo desde 2024

Disparidad: las familias aliviaron su morosidad, pero las empresas tocan un nuevo récord

Durante septiembre, la morosidad en los créditos familiares registró una baja impulsada por menores atrasos en el uso de tarjetas de crédito y mayores refinanciaciones . Sin embargo, en contrapartida con este alivio parcial de los hogares , el segmento de empresas experimentó un incremento que lo llevó a marcar un nuevo récord.

Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , la baja en la morosidad de los hogares (que descendió al 12,2% en septiembre , hilvanando su segundo mes consecutivo a la baja ) no reflejó necesariamente una recuperación genuina o generalizada en la capacidad de pago de las familias. En su lugar, respondió de manera directa a dos factores técnicos y financieros claves: las refinanciaciones de deudas y los cambios contables implementados por las entidades.

El impacto de refinanciamiento de créditos y cambios contables de las entidades

El peso e impacto de las refinanciaciones bancarias

Las herramientas de reestructuración y extensión de plazos operaron como una válvula de escape para descomprimir el atraso inmediato de las carteras familiares:

Niveles récord: el saldo de crédito refinanciado a los hogares trepó al 3,9% del total financiado a este segmento, una marca que casi cuadruplica el promedio histórico de la última década (1%) .

Reestructuración de carteras irregulares: el dato es aún más elocuente al observar los saldos que ya se encontraban en situación de morosidad: el 24,1% de la cartera irregular fue sometida a procesos de refinanciación , superando holgadamente el promedio histórico del 16%.

Efecto estadístico: al reestructurar las deudas impagas –modificando plazos, tasas o cuotas–, los créditos dejan formalmente de estar catalogados como "atrasados" o en ejecución inmediata dentro de los indicadores de incumplimiento mensual. Esto otorga un alivio temporal al ratio general, aunque técnicamente transfiere la tensión financiera hacia adelante sin garantizar que el hogar haya recuperado de forma sostenible sus ingresos reales.

El rol de los cambios contables

Más allá de la renegociación voluntaria o inducida de pasivos, el informe del BCRA advirtió una depuración técnica de los balances bancarios:

Saldos fuera de balance: el descenso mensual del indicador estuvo influenciado por cambios contables mediante los cuales las entidades financieras retiraron determinados préstamos con alto nivel de irregularidad de sus balances principales (pasándolos a cuentas de orden o partidas fuera de balance).

Reducción del numerador: esta maniobra contable contribuyó de forma directa a la contracción del saldo real en situación irregular (el numerador del índice de morosidad) –el cual registró su primera caída real desde abril de 2024–, colaborando para que el porcentaje final de mora muestre una baja estadística de 0,61 puntos porcentuales frente a agosto.

El contraste: tarjetas vs. préstamos personales y empresas