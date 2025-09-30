Cronograma de Ansés: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y Suaf en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el nuevo cronograma de pagos para octubre, junto con un aumento de 1,88% en los haberes para jubilados, pensionados y titulares de la AUH, Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf) y Pensiones No Contributivas (PNC).
30 de septiembre 2025 · 09:35hs
El cronograma fue establecido por la Resolución 1091/2024, aunque algunas fechas podrían modificarse debido al feriado nacional decretado para el viernes 10 de octubre, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Cronograma de pagos jubilados y pensionados octubre 2025
El cronograma de pagos para el décimo mes del año se desarrollará de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre
- DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre
- DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre (podría cambiar)
- DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre
- DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre
- DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre
- DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre
- DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre
- DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre
- DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 8 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 9 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 9 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado)
Calendario de pagos AUH y Suaf octubre 2025
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo recibirán los haberes en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre
- DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre
- DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre
- DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre
- DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre
- DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre
- DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre
- DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre
- DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre
- DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre
Con el aumento de 1,88% y el bono de $70.000, los haberes quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)
- Puam: $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono)
- PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono)
- PNC madre de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $2.195.679,22
Cuánto se cobra por AUH y Suaf en octubre
Los nuevos montos de las asignaciones familiares son:
- AUH: $117.229,14
- AUH con discapacidad: $381.789,19
- Suaf (primer escalón de ingresos): $58.631
- Suaf por hijo con discapacidad: $190.902