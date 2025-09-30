Uno Santa Fe | El País | Ansés

Cronograma de Ansés: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y Suaf en octubre

Ansés oficializó el cronograma de pagos y confirmó un aumento de 1,88% en los haberes. Cuándo se cobra

30 de septiembre 2025 · 09:35hs
Ansés comunicó el cronograma de pagos de las asignaciones en octubre

Ansés comunicó el cronograma de pagos de las asignaciones en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el nuevo cronograma de pagos para octubre, junto con un aumento de 1,88% en los haberes para jubilados, pensionados y titulares de la AUH, Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf) y Pensiones No Contributivas (PNC).

El cronograma fue establecido por la Resolución 1091/2024, aunque algunas fechas podrían modificarse debido al feriado nacional decretado para el viernes 10 de octubre, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Cronograma de pagos jubilados y pensionados octubre 2025

El cronograma de pagos para el décimo mes del año se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre (podría cambiar)
  • DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 8 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 9 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 9 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado)

Calendario de pagos AUH y Suaf octubre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo recibirán los haberes en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre
  • DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

Con el aumento de 1,88% y el bono de $70.000, los haberes quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)
  • Puam: $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono)
  • PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono)
  • PNC madre de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $2.195.679,22

Cuánto se cobra por AUH y Suaf en octubre

Los nuevos montos de las asignaciones familiares son:

  • AUH: $117.229,14
  • AUH con discapacidad: $381.789,19
  • Suaf (primer escalón de ingresos): $58.631
  • Suaf por hijo con discapacidad: $190.902
