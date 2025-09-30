Uno Santa Fe | Santa Fe | bandera

La ciudad de Santa Fe ya tiene su bandera oficial de ceremonias: cómo es y qué simboliza

El municipio aprobó el diseño del paño institucional que acompañará los actos protocolares con detalles que reflejan la historia y la identidad de la ciudad

30 de septiembre 2025 · 11:50hs
La bandera de ceremonias que tiene la ciudad de Santa Fe

gentileza

La bandera de ceremonias que tiene la ciudad de Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti firmó el decreto 94, por el cual quedó aprobado el diseño de la Bandera de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, estableciendo sus proporciones y materiales según el protocolo oficial. La norma, rubricada también por el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo el pasado 24 de septiembre, dispone que la Dirección General de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales sea la encargada de la difusión institucional, confección y resguardo del paño oficial, con carácter ad referendum del Honorable Concejo Municipal.

diseño final bandera ceremonia
El diseño final de la bandera de ceremonias

El diseño final de la bandera de ceremonias

El origen de la nueva bandera

En el marco de los 450 años de la fundación de Santa Fe, el Concejo Municipal había aprobado la ordenanza 11.046, que dispuso la creación de una bandera oficial y la convocatoria al concurso “Una Bandera para la Ciudad”, en el cual se presentaron 60 propuestas.

El 15 de noviembre de 2024, cuando la ciudad celebró sus 451 años, se anunció a la propuesta ganadora: “Guardián del Colgante”, del diseñador Jeremías Martínez De Mattia. El jurado destacó que el diseño se construyó con una sintaxis clara y simbólica, rememorando la tradición belgraniana y la identidad santafesina.

La franja celeste representa los ríos Paraná y Salado, además de la Laguna Setúbal; el blanco simboliza la paz, la pureza y la integración. En el centro, rodeado de laureles, se ubica el Puente Colgante “Ing. Marcial Candioti”, emblema de unión y desarrollo, mientras que en la base de los gajos figura el Libro de la Constitución Nacional, reafirmando a Santa Fe como Cuna de la Constitución.

Ajustes técnicos y detalles oficiales

Luego del concurso, la Dirección de Comunicación Pública realizó una revisión técnica del diseño original para garantizar su correcta reproducción en distintos formatos: banderas de mástil, banderas de ceremonias, corbatas y tahalíes bordados.

En el Anexo I del decreto 94, se detallan las especificaciones técnicas de la bandera de ceremonias:

  • Medidas: 190 cm de largo por 140 cm de ancho.

  • Tela: gross, con bordado completo.

  • Colores oficiales: blanco puro, cerúleo 16-4132TC, castaño 18-1441TC, laurel y verde neutro.

En cuanto a la corbata y moño, los colores replican a los de la bandera. El moño tendrá 107 cm de largo por 10 cm de ancho, y la corbata 50 cm por 10 cm. El ornato incluirá un fleco de gusanillo de hilo metálico dorado de 7 cm y los años “1573” y “1853” bordados en oro a ambos lados.

Finalmente, el tahalí medirá 10 cm de ancho, con cuja forrada en terciopelo o seda, y con los mismos colores de la bandera.

bandera ceremonias ciudad santa fe 2
Los detalles que lleva la bandera

Los detalles que lleva la bandera

Un símbolo de identidad santafesina

Con la aprobación del decreto 94, la ciudad de Santa Fe cuenta oficialmente con su bandera de ceremonias, un símbolo de identidad, historia y unión que acompañará los actos institucionales y representará a la capital provincial en cada ocasión protocolar.

• LEER MÁS: "Guardián del Colgante": la ciudad de Santa Fe ya tiene bandera

bandera ceremonia ciudad
Noticias relacionadas
es critico el estado de salud del nene de tres anos baleado en la cabeza: el proyectil quedo alojado

Es crítico el estado de salud del nene de tres años baleado en la cabeza: el proyectil quedó alojado

Objetivo dengue

Antes de la llegada del aedes aegypti sigue vigente el programa Objetivo Dengue: quiénes pueden acceder a la vacuna

Referentes de los 32 distritos del departamento San Cristóbal brindaron un amplio apoyo a Gisela Scaglia y los candidatos de “Provincias Unidas”.

Amplio respaldo en San Cristóbal a Gisela Scaglia para defender a Santa Fe en el Congreso Nacional

Ciclo lectivo 2025: el 12 de diciembre terminan las clases en Santa Fe, Jujuy y Catamarca

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en la provincia de Santa Fe

Lo último

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Último Momento
Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

Ovación
Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Estudiantes visita a Newells buscando un triunfo que le permita ser líder

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras