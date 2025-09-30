La ciudad de Santa Fe ya tiene su bandera oficial de ceremonias: cómo es y qué simboliza

El municipio aprobó el diseño del paño institucional que acompañará los actos protocolares con detalles que reflejan la historia y la identidad de la ciudad

La bandera de ceremonias que tiene la ciudad de Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti firmó el decreto 94 , por el cual quedó aprobado el diseño de la Bandera de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz , estableciendo sus proporciones y materiales según el protocolo oficial. La norma, rubricada también por el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo el pasado 24 de septiembre, dispone que la Dirección General de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales sea la encargada de la difusión institucional, confección y resguardo del paño oficial, con carácter ad referendum del Honorable Concejo Municipal.

En el marco de los 450 años de la fundación de Santa Fe , el Concejo Municipal había aprobado la ordenanza 11.046 , que dispuso la creación de una bandera oficial y la convocatoria al concurso “Una Bandera para la Ciudad” , en el cual se presentaron 60 propuestas.

El 15 de noviembre de 2024, cuando la ciudad celebró sus 451 años, se anunció a la propuesta ganadora: “Guardián del Colgante”, del diseñador Jeremías Martínez De Mattia. El jurado destacó que el diseño se construyó con una sintaxis clara y simbólica, rememorando la tradición belgraniana y la identidad santafesina.

La franja celeste representa los ríos Paraná y Salado, además de la Laguna Setúbal; el blanco simboliza la paz, la pureza y la integración. En el centro, rodeado de laureles, se ubica el Puente Colgante “Ing. Marcial Candioti”, emblema de unión y desarrollo, mientras que en la base de los gajos figura el Libro de la Constitución Nacional, reafirmando a Santa Fe como Cuna de la Constitución.

Ajustes técnicos y detalles oficiales

Luego del concurso, la Dirección de Comunicación Pública realizó una revisión técnica del diseño original para garantizar su correcta reproducción en distintos formatos: banderas de mástil, banderas de ceremonias, corbatas y tahalíes bordados.

En el Anexo I del decreto 94, se detallan las especificaciones técnicas de la bandera de ceremonias:

Medidas: 190 cm de largo por 140 cm de ancho.

Tela: gross, con bordado completo.

Colores oficiales: blanco puro, cerúleo 16-4132TC, castaño 18-1441TC, laurel y verde neutro.

En cuanto a la corbata y moño, los colores replican a los de la bandera. El moño tendrá 107 cm de largo por 10 cm de ancho, y la corbata 50 cm por 10 cm. El ornato incluirá un fleco de gusanillo de hilo metálico dorado de 7 cm y los años “1573” y “1853” bordados en oro a ambos lados.

Finalmente, el tahalí medirá 10 cm de ancho, con cuja forrada en terciopelo o seda, y con los mismos colores de la bandera.

bandera ceremonias ciudad santa fe 2 Los detalles que lleva la bandera gentileza

Un símbolo de identidad santafesina

Con la aprobación del decreto 94, la ciudad de Santa Fe cuenta oficialmente con su bandera de ceremonias, un símbolo de identidad, historia y unión que acompañará los actos institucionales y representará a la capital provincial en cada ocasión protocolar.

