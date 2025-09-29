Sucedió este lunes por la mañana cuando llegaron los empleados y se toparon con los mismos daños y robos que la semana pasada. Denunciaron el suceso a la Policía, y ésta buscó testigos entre los vecinos del barrio y constató la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona.

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Este lunes a las 7:20, los empleados del dispensario de salud Padre Cobos, ubicado en calle Ángel Casanello al 4000, en el barrio Los Hornos de Santa Fe, se encontraron nuevamente con el resultado de un robo ocurrido durante el fin de semana, repitiendo lo sucedido el lunes de la semana pasada .

Daños y robo

Los ladrones rompieron el candado colocado en una puerta, lo que les permitió acceder al interior y, posteriormente, robar electrodomésticos y medicamentos, repitiendo lo que hicieron hace exactamente una semana.

Las autoridades del centro asistencial se mostraron indignadas con la situación, al punto de plantear una reunión que se realizará el próximo miércoles con todos los representantes del barrio y con las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Testigos e imágenes

Policías de Orden Público y de Cuerpos llegaron hasta el centro asistencial, dialogaron con las autoridades y luego buscaron testigos que pudieran aportar información sobre lo sucedido, constatando la existencia de cámaras de videovigilancia en toda la zona.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del robo y los daños verificados en el edificio a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y ésta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de peritajes criminalísticos en el interior del inmueble, la identificación de testigos y el secuestro de cámaras de videovigilancia de la zona. Los peritajes de rigor fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).