Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

El Banco Central anunció la vuelta de una parte del cepo, que apunta a domar la especulación en las semanas previas a las elecciones del 26 de octubre

El Gobierno oficializó una medida que redobla el control cambiario : quienes adquieran dólar oficial quedarán automáticamente bloqueados para operar dólares financieros durante 90 días . En la práctica, significa una nueva capa de cepo sobre el mercado cambiario, buscando limitar movimientos especulativos, pero al mismo tiempo generando incertidumbre entre individuos, empresas y actores de la economía local.

La compra legal de dólar “solidario”, “ahorro” o “tarjeta” seguiría funcionando, pero quien lo haga perderá la capacidad de entrar a operaciones con dólar MEF, MEP, CCL o similares durante el plazo estipulado.

Es una forma técnica de segmentar el mercado cambiario: quienes opten por la compra oficial quedan “aislados” de los mercados paralelos.

La medida expone una lógica de endurecimiento del cepo: no sólo limitan cuánto se puede comprar, sino que también imponen penalidades sobre qué se puede hacer después con esos dólares.

Contexto económico y reacción política

En un contexto donde la brecha cambiaria es ya una de las mayores fuentes de tensión económica, esta decisión apunta a reducir flujos hacia los mercados paralelos. Pero puede generar efectos colaterales: desaliento de la demanda legal, apelación a mecanismos off-shore, fuga de dólares menos visible o apelación al underground financiero.

Sectores productivos —sobre todo los relacionados a comercio exterior e importaciones— advierten que la medida podría encarecer insumos, complicar cobros en moneda dura o incluso tensar el acceso a financiamiento internacional.

Políticamente, es un movimiento con fuerte carga simbólica: mostrar mano dura contra la especulación, pero con el riesgo inherente de provocar grietas entre sectores que hasta ahora transitaban dentro de “la legalidad cambiaria”.

Riesgos y posibles grietas

Desconfianza : si la medida queda percibida como arbitraria, pueden crecer las prácticas informales o “coleros” financieros que operan en la sombra.

: si la medida queda percibida como arbitraria, pueden crecer las prácticas informales o “coleros” financieros que operan en la sombra. Evasión técnica : decisiones sofisticadas para captar dólares desde el exterior, cuentas en el extranjero, mecanismos intermediarios.

: decisiones sofisticadas para captar dólares desde el exterior, cuentas en el extranjero, mecanismos intermediarios. Efecto en la inversión : quienes proyectaban operar con instrumentos en dólares (bonos, acciones, fideicomisos) pueden retraerse por temor a quedar atrapados dentro del “plazo de castigo”.

: quienes proyectaban operar con instrumentos en dólares (bonos, acciones, fideicomisos) pueden retraerse por temor a quedar atrapados dentro del “plazo de castigo”. Tensión social y política: sectores mediosahorristas sentirán que se les cercena una alternativa de escape frente a la inflación o devaluación.

En definitiva, el anuncio marca un punto de inflexión: ya no se trata solo de limitar compras de dólares, sino de condicionar qué hacés con ellos después. La línea entre “¿control razonable?” y “cerrojo absoluto” se vuelve más difusa, y el mercado observa con lupa los efectos reales que esta norma desencadene en los próximos días.