Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing.

El italiano Jannik Sinner venció a Alex de Miñaur y se enfrentará en el partido decisivo con el estadounidense Learner Tien

Jannik Sinner, el tenista italiano y actual número 2 del mundo, superó en tres sets al australiano Alex de Miñaur y se clasificó para la final del ATP 500 de Beijing, donde se medirá con el estadounidense Learner Tien.

Sinner, que disputa su primer torneo desde la derrota en la final del US Open ante el español Carlos Alcaraz, se impuso por 6-3, 4-6 y 6-2 en un duelo que duró 2 horas y 20 minutos.

Con este triunfo, el italiano estiró su dominio sobre De Miñaur: lo venció en las 11 ocasiones que se enfrentaron, y con relativa comodidad, ya que solo cedió un set en este partido y en los cuartos de final del ATP 250 de Sofía en 2020.

Sinner buscará el vigésimo primer título en su carrera y el tercero de la temporada; en lo que va del año ya se consagró en dos Grand Slams: el Abierto de Australia y Wimbledon.

A pesar de la sanción por doping que recibió a principios de la temporada, el italiano está protagonizando un año sobresaliente, aunque fue superado por Alcaraz en las finales de Roland Garros, Wimbledon y en los Masters 1000 de Roma y Cincinnati.

En su camino hacia las semifinales de este ATP 500 de Beijing —torneo en el que alcanzó la final el año pasado— Sinner dejó en el camino al croata Marin ili, al francés Térence Atmane y al húngaro Fábián Marozsán.

Su rival en la final será Tien, una de las grandes promesas del circuito, que en las semifinales se benefició del retiro por calambres del ruso Daniil Medvedev, cuando lo vencía por 5-7, 7-5 y 4-0.

Esta es la segunda victoria de Tien sobre Medvedev; la primera había sido a comienzos de año en el Abierto de Australia, en un partidazo definido en el tie-break del quinto set.

Gracias a su gran actuación en Beijing, Tien ya aseguró ascender al menos hasta el 36º puesto del ranking ATP, la mejor posición de su carrera, y si logra su primer título trepará hasta el 31º puesto.

La final del ATP 500 de Beijing entre Sinner y Tien se disputará este miércoles, no antes de las 3 de la madrugada (hora de Argentina).