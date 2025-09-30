Uno Santa Fe | Ovación | Sinner

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

El italiano Jannik Sinner venció a Alex de Miñaur y se enfrentará en el partido decisivo con el estadounidense Learner Tien

30 de septiembre 2025 · 11:25hs
Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing.

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing.

Jannik Sinner, el tenista italiano y actual número 2 del mundo, superó en tres sets al australiano Alex de Miñaur y se clasificó para la final del ATP 500 de Beijing, donde se medirá con el estadounidense Learner Tien.

Sinner jugará la final del ATP 500 de Beijing

Sinner, que disputa su primer torneo desde la derrota en la final del US Open ante el español Carlos Alcaraz, se impuso por 6-3, 4-6 y 6-2 en un duelo que duró 2 horas y 20 minutos.

Con este triunfo, el italiano estiró su dominio sobre De Miñaur: lo venció en las 11 ocasiones que se enfrentaron, y con relativa comodidad, ya que solo cedió un set en este partido y en los cuartos de final del ATP 250 de Sofía en 2020.

Sinner buscará el vigésimo primer título en su carrera y el tercero de la temporada; en lo que va del año ya se consagró en dos Grand Slams: el Abierto de Australia y Wimbledon.

A pesar de la sanción por doping que recibió a principios de la temporada, el italiano está protagonizando un año sobresaliente, aunque fue superado por Alcaraz en las finales de Roland Garros, Wimbledon y en los Masters 1000 de Roma y Cincinnati.

En su camino hacia las semifinales de este ATP 500 de Beijing —torneo en el que alcanzó la final el año pasado— Sinner dejó en el camino al croata Marin ili, al francés Térence Atmane y al húngaro Fábián Marozsán.

Su rival en la final será Tien, una de las grandes promesas del circuito, que en las semifinales se benefició del retiro por calambres del ruso Daniil Medvedev, cuando lo vencía por 5-7, 7-5 y 4-0.

Esta es la segunda victoria de Tien sobre Medvedev; la primera había sido a comienzos de año en el Abierto de Australia, en un partidazo definido en el tie-break del quinto set.

Gracias a su gran actuación en Beijing, Tien ya aseguró ascender al menos hasta el 36º puesto del ranking ATP, la mejor posición de su carrera, y si logra su primer título trepará hasta el 31º puesto.

La final del ATP 500 de Beijing entre Sinner y Tien se disputará este miércoles, no antes de las 3 de la madrugada (hora de Argentina).

Sinner ATP Beijing
Noticias relacionadas
Carlos Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Shanghái.

Después de su título en Tokio, Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Shanghái

El capitán de River Enzo Pérez se perdería el partido ante River.

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP 500 de Tokio.

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Estudiantes visita a Newells buscando ser líder en la Zona A.

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Lo último

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Último Momento
Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

Ovación
Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Estudiantes visita a Newells buscando un triunfo que le permita ser líder

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras